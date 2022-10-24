Geleneksel Kitap Fuarı

Ülkemizde kitap fiyatlarına getirilen zamlar ve sosyal meydanında etkisiyle kitap okuma oranları gün geçtikçe azalıyor. Her geçen gün sanal ortamın gelişmesi sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi kitap ve gazete okunmalarını azalttığı göz önünde. Gelişen görsel medya ve dijital programlar özellikle öğrencilerde toplu taşıma da ve evde telefon ve tablet gibi araçlarla daha çok zaman harcandığını göz önüne koyuyor.

Çoklu seçme şeklinde yapılan sınavlar da öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını azaltırken evlerde aile davranışları ve anne babanın da kitap okumaması çocukları okuma alışkanlığından daha da uzaklaştırdığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ülkemizde satılan kitapların istatistiğini incelediğimizde büyük bir kısmının ders kitabı, kaynak ve test kitapları olduğu görülüyor. Bu açıdan bakıldığında başkent çevresi incelendiğinde gözlerimiz 21 Ekim tarihinde ATO Congresium’da açılan ve 30 Ekim’e kadar devam edecek olan ‘Kitap Fuarı’na çevriliyor. 7’den 70’e herkese hitap eden, ders kitabından roman kitabına, çocukların ve yetişkinlerin gelişimini destekleyen oyunlara kadar her ürünün yer aldığı fuar büyük küçük demeden herkesi bekliyor.

En fazla kitap okuyan ülkelerin başında yüzde 21 oranıyla İngiltere ve Fransa var. Bun Japonya yüzde 14, Amerika yüzde 12 ve İspanya yüzde 9 ile izliyor. Türkiye, yüzde 0,1 okuma oranıyla son sıralarda yer alıyor. Okuma alışkanlığında dünyada 86. sıradayız. Okunma oranlarını göz önüne alırsak okuma oranlarını artırmaya yönelik yılda bir yapılan bu tarz organizasyonlar önem taşıyor.

Ankara’da ATO CONGRESİUM Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen “Kitap Fuarı” 2005 yılından beri düzenli olarak gerçekleşmekte olan kitap şölenidir. Geleneksel olarak, Ankara Ticaret Odası Congresium salonunda düzenlenir. Etkinliğe Türkiye’nin 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşları katılır. 10 gün süren fuarda imza günleri, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik gerçekleşirken Başkent halkı bu fuardan verimli bir şekilde ayrılıyor.

Düzenlenen 18. Ankara Kitap Fuarı’na giriş ücretinin 5 TL olması gelen ziyaretçileri etkilemezken pandemi sonrası en yoğun günlerine hafta sonu şahitlik etti. Birçok yazarın hafta sonu imza günlerinin olması Başkent halkının dikkatini çekerken her gelen kaliteli vakit geçirdi. Ayrıca hafta içi öğretmen ve öğrenci ücretsiz ziyaret edebilir. Ziyaret saatleri sabah 10.00 akşam 20.00 arası gezilebilecek.