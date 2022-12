Doğan: Pazar bölgedeki hareketliliği sağlıyor

Altındağ Adnan Saygun Caddesi’nde her hafta sonu kurulan Umut Eskici Pazarı başkentlilerden yoğun ilgi görüyor. Pazar yöneticisi Rıza Doğan, “Bu Pazar bölgedeki hareketliliği sağlıyor. Birçok vatandaşımızın gelir kapısı” dedi.

Ulus Eski Yahudi Mahallesi olarak bilinen Hacı Bayram Mahallesi Adnan Saygun Caddesinde bulunan Umut Otoparkına her hafta sonu kurulan Umut Eskici Pazarı başkentlileri ağırlıyor. Kurulan Bit Pazarı, Ankara'daki antika meraklıların son zamanlardaki uğrak noktası. Antika malzemelerin yanı sıra satılan ikinci el ve ihraç fazlası yeni ürünler Ankaralıların beğenisine sunuluyor. Zorlaşan ekonomik şartlar vatandaşların pazara olan ilgisini artırırken pazarda her kesimden vatandaş istediği ürünü uygun fiyata bulabiliyor. Ankara'nın her tarafından antika meraklısı da ikinci el eşya almak isteyen de eskici pazarını görmeye geliyor. Pazarda her hafta sonu 100'e yakın tezgâhın kurulduğu ve binlerce kişinin akın ettiği esnaflar tarafından söyleniyor.

OTOPARKTAN BİTPAZARINA

'Bit Pazarı' denilince Ankaralının aklına hemen İtfaiye Meydanı gelirken şimdilerde başkentliler Umut Eskici Pazarı’nı tercih ediyor. Adnan Saygun Caddesi'nin Hacettepe'ye çıkan yönünün hemen sonunda yer alan otopark, her hafta sonu 100'den fazla tezgâhla bir bitpazarına dönüşüyor. Otoparkın sahibi Rıza Doğan, Ankara’daki potansiyeli değerlendirmek istedikleri için böyle bir girişime koyulduklarını söyleyerek şöyle devam etti; “Pazarımız haftada üç gün olmak üzere cuma-cumartesi-pazar günleri açık. Ankara Antikacılar ve El Sanatları Derneği’nin sergi alanı olarak vatandaşa hizmet veriyor. Vatandaşın ilgisini çeken bir pazar oldu. Kurduğumuz ilk yıl biraz ilgi azdı ama şuan il dışından bile satıcılarımız ve müşterilerimiz pazarımızı ziyaret ediyor. Bu pazarda hemen hemen her şeyi bulma imkanınınız var. İkinci el eşyadan, antikaya, ihraç fazlası sıfır ürünlerden, hırdavat ürünlerine kadar birçok çeşit pazarda yer alıyor.”

İKİNCİ ELDEN ANTİKAYA HER ŞEY VAR

“Tezgâhlarda ikinci, üçüncü hatta dördüncü el giyeceklerden artık üretilmeyen elektronik cihazlara varıncaya kadar her şeyi bulmak mümkün” diyen esnaf Doğan, “Pazarımızda köstekli saatten savaş yıllarından kalma kılıçlara, gramofonlardan taş plaklara, kasetlere varıncaya değin her şeyin ikinci eli de antika değeri taşıyanı da var bu tezgâhlarda. Koleksiyoner vatandaşlarımız çok severek geliyor. Vatandaşın bizi tercih etmesinin en büyük nedeni ise fiyatlarımız piyasanın çok altında. Ekonomik sıkıntıları göz önüne alırsak burada vatandaş uygun fiyatlara aradıkları her malzemeyi buluyor. Sadece ikinci el ürünler değil ihraç fazlası sıfır ürünlerimizde çok uygun fiyata alıcı buluyor” dedi.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Doğan, “Esnaflarımızın içinde her meslekten kişiler var. 10 tane kapıcılık yapan esnafımız var. Pazarın yarısı kadın esnaf arkadaşlardan oluşuyor. Emekli memurlar var. Herkes satış yaparak evine ekmek götürmenin derdinde. Pazarımız vatandaşlara uygun fiyatlı ürün satmanın yanında esnafımıza da istihdam sağlıyor. Burası küçük gibi dursa da hem alıcı hem satıcı memnun. Haftanın üç günü kurulan bu pazar bölgede haraketliliği sağlıyor. Hem bölge esnafı hem ulaşımda çalışan dolmuşçu kardeşlerimizin işlerine destek oluyor. Pazarımıza her kesimden vatandaşımız geliyor. Dar gelirli vatandaş geliyor, öğrenciler geliyor. Bu müşterilerimiz uygun fiyata alışveriş yaparak evinin ailesinin ihtiyaçlarını görüyor. Gelen varlıklı vatandaşlarda genelde antika ürünlerden alışveriş yapıyor. Pazarımız ürün çeşitliliği ve fiyatlarıyla her kesimden vatandaşa hitap ediyor. İhtiyacı olan, pazarı ziyaret etmek isteyen herkese kapımız açık” diyerek sözlerini noktaladı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-