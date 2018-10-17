Elektrik Kesintisi 20 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Mayıs 2022 Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.05.2022 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20 .05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TİMURHAN, GAYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞEYHLER, 250- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Altındağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAÖREN, 2100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARAJ, BARAJ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜNEŞEVLER, İNCİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ULUBEY, 911 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERİDUN ÇELİK, 1703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIRECEP, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEKKE, CEYLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.

Bala planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCAK, YÖRELİ, 1, AHMETÇAYIRI, BAĞİÇİ YAYLA, BAĞİÇİ ZIRVA, BEZİRHANE MERKEZ, AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIKARA, KARAPINAR 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çamlıdere planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜKYOLU, PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN, 1.BOYALI, 2.BOYALI, SAPANLI, KADIOBASI, AFŞAR_1, BOYALI

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PEÇENEK, CAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çankaya planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3061 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUTLUKENT, DANSEDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALACAATLI, 5088 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, 2689 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAVUŞLU, ÇAVUŞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 13:32 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TINAZTEPE, BELKIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İŞÇİ BLOKLARI, HASAN CELAL GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, 39 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çubuk planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATOKCULAR 1, ÇATOKÇULAR 2, DURHASAN, KARAÇAM KÜME, 1.KIŞLACIK, KARAGÖL KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK, KIZILÖREN, KURUÇAY, NUSRATLAR, ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ, YAYLAK, KIZILEK, YEŞİLKENT KÜME, GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, ALVEREN, YEŞİLÖZ, YILDIRIMEVCİ, ALUÇ, DEREKÖY, KUZUÖREN

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUHSİN YAZICIOĞLU, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİMAHALLE, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TATLICA, KİMYA- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEKDAL, ÇAMBAYIRI, 1350

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ATAKENT, ŞEHİT ENDER ALPER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

PİYADE, 1848 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2460 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OĞUZLAR, 1572 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇEKAPI, 2575 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCAK, YÖRELİ, 1, AHMETÇAYIRI, BAĞİÇİ YAYLA, BAĞİÇİ ZIRVA, BEZİRHANE MERKEZ, AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, DOSA, HÜDAVERDİ, DOSA SİTESİ, HACILAR KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1720, 1128, BALLIKPINAR KÜME, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 277, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BAHÇE KENT KOOP, KARAOĞLAN, 1730, ADALARARASI-, HACILAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

EYMİR, 892 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TAŞPINAR, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACILAR, 1384 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Güdül planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜKYOLU, PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN, 1.BOYALI, 2.BOYALI, SAPANLI, KADIOBASI, AFŞAR_1, BOYALI

Haymana planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAPRAKBAYIRI, YAPRAKBAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TÜRKMEN, KAŞKAR, SEKBAN, BARUTHANE, GAGAVUZ, HIZIRBEY, 400, KUMPINAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kalecik planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HALİTCEVRİASLANGİL, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HALİTCEVRİASLANGİL, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMA SARAY, BEKİR KARABUDAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Keçiören planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEPEBAŞI, FOÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESERTEPE, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜKSELTEPE, 1956 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN

Mamak planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜLVEREN, 84 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAHİNTEPE, 642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAZIM ORBAY, ŞAHİNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Polatlı planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVŞAR, AVŞAR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SARAY OSMANGAZİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Sincan planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ADNAN MENDERES. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, 113

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMDİBİ, KAVAKKÖY, HASANLAR, ORTA, BEY, İMATLAR, YUKARI, AŞAĞI, MERKEZ, FERİZ, OVA, EVKADI, HARMANCIK, EKİNCİK, KARABÜK, BÜRÜMCEK, KÖPRÜLÜ, YAYLATEPESİ, SARIKAYA, GÜLLÜPINAR, YAYLA, ÖREN, SOĞUKOLUK, DERE, HACILAR, KAVAK, ÖTEDAĞ, DAHANLAR

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜVENTEPE, DEMİRDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YENİ BATI, 2368 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, 967 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AVCILAR, 967 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 16:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İVEDİKKÖY, HURDACILAR SİTESİ - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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