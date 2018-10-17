Elektrik Kesintisi 20 Mayıs 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.05.2022 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 20 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Mayıs Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
20 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TİMURHAN, GAYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞEYHLER, 250- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
KARACAÖREN, 2100 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BARAJ, BARAJ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
GÜNEŞEVLER, İNCİR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ULUBEY, 911 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, 1703 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACIRECEP, AYAŞ ANKARA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TEKKE, CEYLAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:34 'da verilmesi planlanmaktadır.
Bala planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SOĞULCAK, YÖRELİ, 1, AHMETÇAYIRI, BAĞİÇİ YAYLA, BAĞİÇİ ZIRVA, BEZİRHANE MERKEZ, AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HACIKARA, KARAPINAR 3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜKYOLU, PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN, 1.BOYALI, 2.BOYALI, SAPANLI, KADIOBASI, AFŞAR_1, BOYALI
ŞEBEKE ARIZASI
PEÇENEK, CAMİLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çankaya planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3061 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
MUTLUKENT, DANSEDEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ALACAATLI, 5088 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAYYOLU, 2689 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAVUŞLU, ÇAVUŞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 13:32 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
TINAZTEPE, BELKIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İŞÇİ BLOKLARI, HASAN CELAL GÜZEL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇELİEVLER, 39 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇATOKCULAR 1, ÇATOKÇULAR 2, DURHASAN, KARAÇAM KÜME, 1.KIŞLACIK, KARAGÖL KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK, KIZILÖREN, KURUÇAY, NUSRATLAR, ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ, YAYLAK, KIZILEK, YEŞİLKENT KÜME, GAZİ KÜME, YILDIRIMAYDOĞAN, YILDIRIMELÖREN, ALVEREN, YEŞİLÖZ, YILDIRIMEVCİ, ALUÇ, DEREKÖY, KUZUÖREN
ŞEBEKE ARIZASI
MUHSİN YAZICIOĞLU, ÇANKIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YENİMAHALLE, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TATLICA, KİMYA- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TEKDAL, ÇAMBAYIRI, 1350
ŞEBEKE ARIZASI
ATAKENT, ŞEHİT ENDER ALPER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
PİYADE, 1848 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2460 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, AYAŞ ANKARA YOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
OĞUZLAR, 1572 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAHÇEKAPI, 2575 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 13:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
SOĞULCAK, YÖRELİ, 1, AHMETÇAYIRI, BAĞİÇİ YAYLA, BAĞİÇİ ZIRVA, BEZİRHANE MERKEZ, AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
HAYMANA, DOSA, HÜDAVERDİ, DOSA SİTESİ, HACILAR KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1720, 1128, BALLIKPINAR KÜME, KARŞIYAKA MAHALLESİ, 277, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., BAHÇE KENT KOOP, KARAOĞLAN, 1730, ADALARARASI-, HACILAR
ŞEBEKE ARIZASI
EYMİR, 892 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, TAŞPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HACILAR, 1384 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
BÜKYOLU, PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN, 1.BOYALI, 2.BOYALI, SAPANLI, KADIOBASI, AFŞAR_1, BOYALI
Haymana planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
YAPRAKBAYIRI, YAPRAKBAYIRI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
TÜRKMEN, KAŞKAR, SEKBAN, BARUTHANE, GAGAVUZ, HIZIRBEY, 400, KUMPINAR
ŞEBEKE ARIZASI
İMRENDİ, İMRENDİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kalecik planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
HALİTCEVRİASLANGİL, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
HALİTCEVRİASLANGİL, KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
CUMA SARAY, BEKİR KARABUDAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, FOÇA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
ETLİK, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YÜKSELTEPE, 1956 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:59 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
BAĞLUM GÜZELYURT, GÜZELYURT BAĞLUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
KUŞCUÖREN
Mamak planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
GÜLVEREN, 84 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
ŞAHİNTEPE, 642 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAZIM ORBAY, ŞAHİNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
KAYAŞ, KAYAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Polatlı planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
AVŞAR, AVŞAR KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
SARAY OSMANGAZİ, 19 MAYIS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, ADNAN MENDERES. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
CUMHURİYET, 113
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ÇAMDİBİ, KAVAKKÖY, HASANLAR, ORTA, BEY, İMATLAR, YUKARI, AŞAĞI, MERKEZ, FERİZ, OVA, EVKADI, HARMANCIK, EKİNCİK, KARABÜK, BÜRÜMCEK, KÖPRÜLÜ, YAYLATEPESİ, SARIKAYA, GÜLLÜPINAR, YAYLA, ÖREN, SOĞUKOLUK, DERE, HACILAR, KAVAK, ÖTEDAĞ, DAHANLAR
ŞEBEKE ARIZASI
GÜVENTEPE, DEMİRDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
YENİ BATI, 2368 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AVCILAR, 967 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
AVCILAR, 967 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.05.2022 16:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
ŞEBEKE ARIZASI
SUSUZ, SUSUZ MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
ŞEBEKE ARIZASI
İVEDİKKÖY, HURDACILAR SİTESİ - Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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