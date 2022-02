Geçecek mi?

İçişleri Bakanlığı, yabancıların mekânsal yoğunlaşmasını önlemek için 'seyreltme' projesi başlattı. Yerinde ama geç kalınmış bir karar. Pilot bölge olarak Altındağ seçildi. Bu kararın alınmasında geçtiğimiz yıl Altındağ’da yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan olayların etkisi büyük. Keşke bu karar mülteciler ülkemize ilk gelmeye başladığında alınsaydı, bu tatsız olaylar yaşanmasaydı. Zararın neresinden dönersiniz kârdır. Şimdiye kadar 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı. Suriyelilerin kullandığı 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı. Yapılan açıklamada gönüllük esasına dayalı yer değişikliği yapıldığı belirtildi. Bu konu da İç İşleri Bakanlığı hassas davranarak doğru bir karara imza atmış. Ne kadar sıkıntılı bir konu olsa da gönüllük esası yer değişikliği takdire şayan. Proje şimdilik pilot aşamasında ama ilerleyen günlerde tüm illerde uygulanması düşünülüyor. 10 binden fazla yabancı bulunan iller gözlem altına alınarak, sosyal tansiyonun ve güncel gelişmelerin hızla takip edilebileceği mekanizmalar kurulacak. Bu kararlar en azından önümüzdeki günlerde olası bir gerginliğin önüne geçecektir. Altındağ, Ankara’da mültecilerin en çok yaşadığı bölgelerin başında geliyor. Bu karar hem bölge halkını hem de mültecileri rahatlatacaktır. Umarım bundan sonra da İç İşleri Bakanlığı mülteci politikasını daha dengeli ve kontrollü bir şekilde sürdürür.

Komik cezalar

İdari para cezaları bazı konularda çok yetersizken, bazı konularda da aşırı yüksek. Mesela trafik idari para cezaları çok yüksekken, dilenci vb. gibi şahıslara uygulanan para cezaları komik bir skalada kalmış vaziyette. Her gün medyada onlarca dilenci haberine denk geliyoruz. Üzerinden 10-15 bin lira gibi yüksek meblağlar çıkan dilencilere 200 lira gibi bir para cezası uygulanıyor. Bu da maalesef caydırıcı olmuyor. Dilencilerin bir saatte kazandığı parayı ceza olarak keserseniz bunun bir meslek haline gelmesine el birliği ile yardımcı olmuş olursunuz. Burada bir düzenleme şart.

Kutuplaştırıcı zihniyet

Biri bir şarkı yapıyor bazı gazeteciler hemen işi FETÖ’ye bağlıyor. Tarkan’ın son şarkısı da gündeme bomba gibi oturdu. Klibini izledim. Bana pandemi ile ilgili bir şarkı gibi geldi. FETÖ’yle bir bağlantı kuramadım. Hem bu ülkenin polisi, savcısı, hâkimi, yargısı yok mu? Bu kadar kolay mı insanları karalamak. Herkes herkese terörist damgası vurmaya çalışıyor. Yine aynı vaziyet hükümetin politikalarını eleştiren muhalif sanatçılara da yapılıyor. Beğenmediğimiz her şeye FETÖ damgası vurursak, bu FETÖ ile mücadeleyi aksatır. Bırakın bu işi emniyet, istihbarat, yargı yapsın. Çamur at izi kalsın düşüncesinden bir an önce kurtulalım. İlla bir şeyler geçecekse de bu kutuplaştırıcı zihniyet geçsin.