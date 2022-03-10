2021 yılına ait e-ticaret hacminin 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Günümüzde online ticaret piyasası büyük bir orana sahip olmuş durumda. Mağazadan ve alışveriş merkezinden yapılan alışveriş, yerini online alışverişe bırakmış durumda. Öyle bir duruma geldik ki sabah kahvaltısı malzemelerimize kadar online sepet üzerinden temin edebiliyoruz.

Kurye ve kargolar aracılığıyla zamandan tasarruf etmiş olsak bile, bütçe tasarrufu konusunda tam verimin sağlanamadığını düşünüyorum. İndirimli veya kampanyalı uygulamalar üzerinden yapılan alışverişlere içimin çok ısındığını söyleyemem ancak mecbur kaldığım zamanlarda elbette online alışveriş benimde tercihim olabiliyor.

Online alışveriş demişken; indirimler ve kampanyaların yanı sıra en çok aklıma takılan olay kargoların bekleme süresi. Alışveriş yaptıktan sonra, ne zaman kargoya verilir diye beklerken bir de teslim edilme süresi beni biraz geriyor. Ama bence işin en zirvesi, evde olunduğu halde kargonun “geldik evde yoktunuz” mesajıyla kapıdan dönmesi.

Kargocu zili çalar, bir dakikadan çok az bir süre bekler ve gider. Mesela bu bir kural mı? Belki müsait bir an değil, belki yemek yeniyor, belki ibadet ediliyor veya başka bir durum olamaz mı? Kargoculara göre, bence olamaz. Birkaç kargo firması haricinde, diğer kargo firmalarından bu konuda sıcak yaklaşım görülmediği kanaatindeyim…

Bence online alışveriş siteleri veya online mağazalar, kargo anlaşmalarını yaparken, kargo personelinin en az 2 dakika bekleme süresini şart koşmalı. Bir de uygulama üzerinden ispat şeklinde çalışmalar yapmalı. Mesela kargo şubesinden hiç çıkmamış paket için, geldik evde yoktunuz mesajı gelmemeli veya geldik 2 dakika bekledik ancak kapıyı açan olmadığından dolayı geri döndük mesajı gönderilmeli.

E-ticaret uzmanlarına göre kargo ve kuryeler zaten zaman ile yarışıyor ve işe bağlı ölümler artmış durumda. Ancak hız değilde, memnuniyet yüksek oranda olsa belki ölümlere bağlı olarak güzel bir düzen yakalayabiliriz diye düşünüyorum.

Çünkü online alışverişin bu kadar artış yaşadığı bir pandemi ortamında, kargo mağduriyetlerinin konuşulması bana biraz saçma geliyor…