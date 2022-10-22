Havalar soğudu

Başkentimizde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Son günlerde meteoroloji uzmanları özellikle Ankara ve çevresindeki sert sıcaklık düşüşlerine dikkat çekiyor. Ankara için buzlanma ve don uyarıları yapılıyor. Peki, böyle soğuklarda kendi sağlığımız için neler yapmalıyız?

Öncelikle böyle soğuklarda eskilerin de bir deyişi olarak ‘sıkı’ giyinmeliyiz. Özellikle benim gibi kronik hastalıkları olan bireyler çetin kış soğuklarında kendisine daha da dikkat ederek ‘sıkı’ giyinmeli. Kronik rahatsızlığı olan insanlar özellikle ayaklarını soğuktan korumak zorundalar. Kışın en çok üşütülen yerlerden biri olan ayaklarımızı hem soğuktan korumak için hem de sağlığımız için yün içerikli kalın çorapları tercih etmeliyiz. Genel olarak kışlık kıyafetlerimizin tamamında termal ve yün içerikli olanları tercih etmeliyiz.

Başkent soğuklarıyla başa çıkabilmenin en önemli yollarından birisi de beslenmektir. Kış zamanlarında iyi beslenmek sizi soğuklara karşı koruyacaktır. Kış mevsiminde bol vitamin ve protein içerikli beslenmeliyiz. Süt, yumurta ve et gibi besinler bu mevsimde yardımcı olacaktır.

Malum Ankara’da hava öğlen vakitlerinde sıcak olsa bile akşam tam tersine dönebilir. Bu gibi durumlar için her zaman ekstra bir şal, atkı ve eldiven taşımak yararınıza olacaktır. Sadece vücudu korumak yetmez elinizi, yüzünüzü ve boynunuzu da soğuktan korumalısınız.

Başkent soğuklarının olmazsa olmazı bitki çaylarından da bahsetmeliyiz. Öncelikle bol bol su içmelisiniz. Çünkü su içmek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları atlatmak ve vücudumuzdaki mikropları atmak için çok önemlidir. Bol su içtikten sonra soğuklara karşı ıhlamur, adaçayı, kuşburnu ve zencefil çayı içmek çok yararlı olacaktır.

Havaların soğumasıyla beraber artık yollarda ve kaldırımlarda buzlanmalar oluşacaktır. Özellikle gizli buzlanma tehlikesine dikkat etmeliyiz. Araçlarımızın kışlık lastiklerini taktırma zamanı geldi. Kış soğuklarında oluşan buzlanmalara sadece araçlar için değil yayalar için de dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle ellerimizi cebimize sokarak yürümemeliyiz. Çünkü olası bir düşme anında düzgün tepki veremeyiz. Bu yüzden ellerimizi cebimize sokmak yerine eldiven tercih etmeliyiz.

Bütün bunları yaptıktan sonra gözden kaçan ama yapılması gerek son bir detay var. Soğuk havalarda düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Düzenli uyku her zaman iyi bir şey elbette fakat soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve daha zinde olmak için daha çok önem kazanıyor. Düzenli uykunun yanında eğer düzenli egzersiz de yapabilirseniz bu soğuklar size bir şey yapamaz.