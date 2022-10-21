Sağlığımız Büyük Bir Nimettir

Yüce Rabbimiz insanlara verdiği en büyük nimetlerden birisi de sağlıktır. İnsanın en yüce Yaratıcısına karşı kulluk vazifesini hem de ailesine yakınlarına ve tüm topluma karşı sorumluluklarını gereği gibi yerine getirebilmesi her şeyden önce sağlıklı olmasına bağlıdır.

Hz Peygamber insan için sağlığın önemini hadisi şeriflerde şöyle ifade buyurmuşlardır, hiç kimseye İman hariç sağlıktan daha hayırlı hiç bir şey verilmemiştir, Peygamber Efendimiz kuvvetli mümin Allah'a zayıf müminden daha sevimlidir buyurarak müminleri manevi yönden olduğu kadar bedenen de sağlıklı ve güçlü olmaya teşvik etmiştir, insanlar çoğu kez sahip olduğu nimetlerin değerini gereğince bilmemektedir, sağlık nimeti de bunlardan biridir.

Nitekim Hz Peygamber Efendimiz bu konuya dikkat çekerek şöyle buyurmuşlardır, iki nimet hakkında insanların çoğu aldanmıştır sağlık ve boş vakit Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden sağlığın, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin buyurarak değeri bilinmesi gereken nimetlerden birisinin de sağlık olduğunu haber vermiştir.

İslam anne rahminden başlayarak ölümüne kadar insanın yaşama hakkına ve sağlığına büyük önem vermiş insanın sağlıklı bir hayat sürmesi için bir takım kurallar koymuştur. Sağlıklı ve huzurlu bir toplum oluşturmayı hedefleyen İslam getirdiği birtakım yasaklarla insan sağlığını korumayı amaçlamıştır. Ferd ve toplumun sağlığı açısından zararlı olan uyuşturucu, alkolü, içki ve zina gibi şeyleri haram kılmış ve bunlardan uzak durmamızı emretmiştir, hastalıktan korunma yollarının başında temizlik gelmektedir, bundan dolayı dinimiz temizliğe çok büyük önem vermiştir. Diğer bir hususta dengeli beslenmelidir yeme içme konusunda aşırılığa kaçılmasının çeşitli hastalıklara sebep olunduğu bilinmektedir.

Hz Peygamber Efendimiz ölçülü ve dengeli beslenmenin önemini dikkat çekerek az yemenin insan sağlığı açısından önemini belirtmiştir. Hiç bir insan mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Kişiye vücudunu diri tutacak kadar yiyecek yeter, eğer mutlaka daha fazla yiyecekse midesinin üçte birini yemeğe üçte birini suya ayırsın üçte birini de boş bıraksın ayrıca oruç tutun ki sıhhat bulasınız ayrıca ağız ve diş sağlığına gereken önemi göstermeli düzenli olarak dişlerimizi fırçalamalı ve her zaman özen göstermeliyiz,

Allah Resulü hastalıklardan korunmak için salgın hastalık bulunan yerlere girilmemesini şayet unutulan yerde sağlığın ve bulaşıcı hastalık meydana gelmiş ise oradan ayrılmamak gerektiğini bildirmişlerdir. Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman o yere girmeyiniz bulunduğunuz yerde veba çıkarsa korunmak maksadı ile oradan çıkmayınız.

Sağlık bizlere bahşedilen büyük bir nimet olmasının yanında Yüce Rabbimizin korumamızı istediği değerli bir emanetidir. Bundan dolayı sağlığımızı korumayı büyük özen göstermemiz gerekmektedir. Bizlerde beden ve ruh sağlığımıza Peygamber Efendimizin şu duası ile Allah'ım vücuduma kulağıma gözüme afiyet ve diyerek dua etmiştir. Müminler olarak sağlıklı temiz özenli ve düzenli olmaya özen gösterelim toplumda da temiz olalım. Sağlımızın kıymetini bilmeli ve Yüce Rabbimize bol bol şükür etmeliyiz, Selam ve Dua ile.