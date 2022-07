Sevincini yaşayacağımız bir Bayram daha geldi. Ramazan Bayramı’nda ah nerede o eski Ramazan’lar dediğimiz tonda, ah nerede o eski Kurban Bayramı dediğimiz günlere geldik. İyiki geldik. Rabbim nice Bayramlarda hep beraber olmamızı nasip etsin İnşAllah.

Her Bayram aynı bakış açısından bakmış olacağız ama bu Bayram da iyilikler ve güzelliklerin konuşulmasından yanayım. Kurbanlık ağırlıkları ile birbirine hava atılmayan, et ve but kilosunun karşılaştırılmadığı, aaa siz Kurban kesmediniz mi diye insanların birbirini rencide etmediği güzel ve huzulu bir Bayram olmasını diliyorum.

Kurbanlık fiyatları ile ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Allah olana daha çok versin, olmayanlara da en kısa zamanda nasip etsin inşAllah. Bize bunu demek ve bunun için dua etmek yeterli olacaktır.

Her Bayram, sevinç ve mutluluk yaşayacağız derken; daha çok trafik kazalarını konuşur oluyoruz. Yollarda meydana gelen yoğunluk ve Bayram kaçacakmış gibi yolculuk yapmak, görülecek son Bayramı da, kesin olarak göstermiyor.

Bu konuda lütfen daha duyarlı ve daha dikkatli olunmasından yanayım. Hayırlı ve huzurlu geçmesi gereken Bayramların, mutlulukları ve hevesleri kursaklarda bırakmamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle nice Bayramlar görmemizi ve her Bayram da mutlu ve huzurlu olmamızı diliyorun.

Umarım Bayram sonrası yaşamış olduklarımızı değerlendirirken, hüzünleri ve dramları ön plana almam. Çünkü bu istediğim ve istenilmesinden yana olduğum bir durum değil.

Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla…