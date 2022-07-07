HDP'ye karşı eylem ve söylem birliği gerek

İki gün önce yani 5 temmuz günü Başbağlar katliamının yıldönümü idi. Orada katledilen sivillere Allah rahmetiyle muamele etsin Rabbim tekrarını yaşatmasın. Ülkemizin iç dengelerinin önemli unsurlarından bir meseleyi ele almak istiyorum. Hdp’ye olan tutum ve olması gereken tutum hakkında. Bu güruhun şiarı kürdistan denilen hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan boş bir hayalin bekçisi olmaktır. Terör örgütlerinden nemalanmaktır. Bizden aslan gibi ömrünün baharında bir askerimiz şehit edilince bayram eden kutlama yapan mahlukatlardır. Böyle basit cümlelere ne gerek varki zaten iki iki daha dört eder demeyiniz. Hdp bu ülkenin turnusol kağıdı olmuş durumda. Kimin hdp ile bazı söylemleri örtüşüyor, benziyorsa hemen hemen hdp ve emellerini destekliyor demektir. Bu ise direkt vatana ihanet manasına gelir, başka bir terimle de açıklanması mümkün değildir. Her kim de ben hdp ve oluşumlarının tamamen karşısındayım, her türlü fiili ve sözlü eylemlerinin düşmanıyım diyebiliyor, işte buda vatanseverliğin azami şartlarındandır. Bu başta yazdığım basit cümleleri kuramayan, kıvıran kim varsa onunda karşısındayım. Çünkü memlekette bu cümleleri adam gibi başı dik bir şekilde kurabilenlerin sayısı da azalma eğiliminde maalesef. Bunu birkaç siyasi parti, Kürt oylarını akıllarınca böyle alacaklarını sanarak yapıyor, Selahaddin Demirtaş çıkarılmalı şeklinde naralar serpiştiriyorlar meydanlara. Bazı demokrasi yanlıları - güya - efendim onlarında söz hakkı, eylem ve miting hakları, özgürce cümle kurabilme hürriyetleri var diyorlar… Veya TBMM’DE farklı renklere de ihtiyaç var tekdüzelik iyi değil diyenler var; Hadi oradan! Halk onları seçmiş mecliste söz hakkı vermiş diye bir takım özgürlüklere sahip olamaz onlar. Mesela kongre yaptıkları salonda apo sloganları atamazlar, Kadıköy sokaklarında kol kola girip terör propagandası yapamazlar. Milletin meclisinde İslam’ı ortaçağ karanlığı tabiriyle alıntılayıp; dinimize, milli manevi değerlerimize ve necip milletimizin şerefli tarihine dil uzatamaz, hakaret edemezler. Elbet gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur Biiznillah. Takdir yine sonunda milletimizin tabii ki ancak hdp’ nin kapatılması ülkemizin geleceği adına önemli ve müspet bir adım olacaktır kanaatindeyim. Bu satırlar şahsi görüşlerimdir. Bunları yazmak için herhangi bir şakşakçılığa, desteğe, iltifata ihtiyacım olmadığı gibi, eleştiriye de ihtiyacım yoktur. Çünkü eleştiri neticesinde değiştireceğim hiçbir satır da yoktur. Hdp turnusol kağıdıdır; bir yerde bahsi geçtiğinde bu konudaki söylemlerinle ya vatanseversindir ya da vatan haini arası yok.
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HDP'ye karşı eylem ve söylem birliği gerek
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