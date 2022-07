Turizm, sahillerde ve yurt dışında olarak her geçen gün artmaktadır. Bunlara ilaveten okulların tatil olması ile Anadolu sıla-i rahim de içinde Anadolu turizmi başlıyor.

Son yıllarda tesettürlü insanlarla manevi değerlerini koruma esaslı oteller başladı. İlk yıllarda talebin iyi olmasına rağmen zamanla ilgi istifade azalmaya başladı. Potansiyelin çokluğu, geliştirme yerine firmalar 3 ve 4 yıldızlı oteller hizmetini fırsat anı bilinerek 5 yıldızlı hizmet fiyatı uygulamaya başladılar. Beklenen yükseliş gelişme yaşanamadı. Yurt içi potansiyeli ile yurt dışı potansiyeli vardı.

Termal kaplıca turizmi tatil ile kaplıcanın şifası birleşince 12 ay beklenen seviyede olmasa da insanlar devre mülk şeklinde olanlardaki fiyat yükselişi ve gelişmeyi yakalanamamasına rağmen yaygınlaşmaya devam ediyor. Yalnız fiyatları hizmetlerin önüne geçti.

Orman yangınları orman ve doğa turizminin gelişmesine engel olurken insanlarımızı da çok üzmektedir. Her şeyin bittiği kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin diyen tavsiye ve talep vardır. Bu da gösteriyor ki orman turizmi ormana sahip çıkma yaşatma ile birlikte olması gerekiyor. Okuduğumuz kitaplar, yazdığımız defterler. Hayran olduğumuz mobilyalar. Ahşap ağırlıklı evlerimiz. En kıymetlilerimizi sağladığım sandıklar vesselam her yönü ile hayatımızın bir parçası kolaylaştırıcısı onun için göz bebeğimiz gibi korumalı yaşatmalıyız.

Bir lokma ekmek için şehirlere giden yerleşen Anadolu insanımız. Bir türlü köyünün yelini, kokusunu, suyunu, tadını şehirlerde bulamayanların, kuzuların, koyunların, ineklerin, Alaşın, kangalın özlemi hiç eksilmemiştir. Hele buğday, arpa, mercimek, yulaf vs. tarlalarını hiç unutmamıştır. Bahçelerde domates, fasulye, patates, meyveler hiç mi hiç akıllarından çıkmamıştır.

Binbir zahmetle çalıştığı şehirlerde biriktirdiği üç beş kuruşunu belli bir süreden sonra yaz tatillerinde köyünde yaşamak için ev yapıp o da özlem turizmi, sıla-i rahim, toprak kokusu, atalarımızın vatanı benim köyüm diye o evde her yıl gelip sıla, köy toprağım turizmini yaşayıp onu da bir kış anlatmaktadır. Suyu havası yanında tarhanası, bulgurundan vs. şifa diye tüketmektedir.

Kapanma dolayısıyla iptal edilip gidilemeyen Haccın açılması ile Hacca gidenler.

Önderimiz, liderimiz, Peygamberimizin ilk müjde vahyin ilk geldiği kutsal topraklar . Mükafatı, müjdesi büyük kutsal topraklardan vatanlarından mecburen ayrılma mecbur kalıp Hicretin başladı. O büyük göç Hicri yılın başladığı yıllar. Güvercinin, örümceğin bile görev aldığı kutsal yürüyüşün yapıldığı çileli yıllar. Bu mekanlarda onları anarak yapılan ziyaretler.

Sevgililer sevgilisi Peygamberimizi onun yaşadığı mekanları ziyaret eden. İlk mescidin yapıldığı, ilk ezanın okunduğu, eşitlerin eğittikleri insanlar karşısında hür ve serbest edilen özgürlük ve bağımsızlık mekanlarının kokusunu hatıralarını yaşayan hacılar.

Bir de yaz tatillerinde camiye gittiğimiz yaz Kur’an Kursu dersleri. O günkü arkadaşlarımı, öğrenme heyecanını hiç unutmuyorum. Namaz kılarken okuduğum dualar. O günde öğrendiğim, ölünceye kadar faydalandığım hayırlı amellerim. Elimden tutup getiren babam sen ne büyük adamsın.

Allah ve Peygamber aşkının ilk yakıldığı yıllar. En acil başlangıçların, en acil amellerin formatının atıldığı yıllar. Aydınlık yarınların çocukları, kahramanları haydi yaz kuran kursuna…

Her karanlığı aydınlatan Kur’an ile tanışın yaşayın, yaşatın.