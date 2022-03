Hırdavatçılar Odası Başkanı Mehmet Bilgiç'ten zincir marketlere yasal düzenleme talebi

Hırdavatçılar Odası Başkanı Mehmet Bilgiç, zincir marketlerin hırdavat malzemeleri satmasının birçok esnafa kepenk kapattırdığını belirterek, konu hakkında yasal düzenleme talep etti. Bilgiç, “Biz de ekmek peynir mi satalım?" dedi.

Ankara Yağlıboya Dekorasyon ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Mehmet Bilgiç, zincir marketlerin hırdavat malzemeleri satmasının birçok esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, “Market marketçiliğini yapsın, sadece gıda ve temizlik malzemeleri satsın” dedi. Bilgiç, marketlerin haksız rekabet ortamı oluşturduklarına dikkat çekerek, acilen yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

ESNAFI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Başkan Bilgiç, zincir marketlerin hırdavat malzemeleri satmasının esnafı zor durumda bıraktığını ve haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirterek, yasal düzenleme talep etti. Bilgiç, “Zincir marketlerin boya ve hırdavat malzemeleri satması esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Düşük kalitede boya ve hırdavat malzemesini düşük fiyata satarak küçük esnafımızla müşteriyi karşı karşıya getirmektedir.”

MARKET MARKETÇİLİĞİNİ YAPSIN

“Zincir marketlerin sattığı fiyata küçük esnafımız toptancısından bu malzemeleri alamamaktadır. Onlara nasıl veriyorsunuz dediğimizde ise farklı cevaplar alınmaktadır. Market marketçiliğini yapsın sadece gıda ve temizlik malzemeleri satsın” ifadelerini kullandı.

ESNAF KEPENK İNDİRİYOR

Bilgiç, “Esnafımız isyan ediyor, her gün şikâyet geliyor. Biz de ekmek, peynir mi satalım diyorlar. Zincir marketlerin promosyon günleri tüm küçük esnafın işini bozuyor. Zincir marketler, müşteri çekmek istiyorlarsa gıda ve temizlik ürünlerini indirimli satsınlar. Zira son zamanlarda pahalılıkta liste başına ilerliyorlar. Her sokakta birer şube açarak çoğalıyorlar. Fakat ne acı ki bu sebeplerden dolayı her sokakta küçük esnaf kepenk indirmek zorunda kalıyor. Oda üyelerimiz hangi biriyle baş etsin. Yüksek kirayla mı, vergiyle mi, AVM ile mi, E-Ticaretle mi, enflasyonla mı?” şeklinde konuştu.

HAKSIZ REKABET ORTAMI OLUŞUYOR

AVM ve zincir marketlerin toplu alım yapmalarının fiyatlama yapan tedarikçileri de etkilediğine dikkat çeken Bilgiç, tedarikçilerin küçük esnafa verdikleri fiyatın yarı fiyatına zincir marketlere ürün sattıklarını söyledi. Marketlerin toplu alımlarının haksız rekabet ortamı oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Bilgiç, “Hâlbuki üretici ve toptancı işletme ve alım sayısı gözetmeksizin her işletmeye aynı olacak şekilde fiyatlama yapılabilse, sorun haksız rekabet olmaktan kalkar. Herkes aynı fiyata tedarik ettiği ürünün satışını belirlemede birbirlerine karşı örnek teşkil etmiş olur” dedi.

KISITLAMA ŞART

“AVM ve zincir marketler haftada bir gün kapansın, satmadıkları ürünlerin promosyonu yapılmasın, her hafta yapılan promosyonlara kısıtlama getirilsin, küçük esnaf nefes alsın” diyen Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü, “KDV yüzde 10’a indirilsin. Zincir marketlerin açılış kriterlerine düzenleme getirilsin. Gittikleri yerlerde onlarca esnaf işsiz kalıyor. Perakende sektörü AVM ve zincir marketlerin fiyat belirlemelerine göre tekelleşiyor. Piyasaları bunlar belirliyor. Bu uygulamaların son bulması için Perakende yasa tasarısının esnaf ve sanatkârı da koruyacak tedbirleri alacak şekilde TBMM’den geçmesini bekliyoruz. Türkiye de perakende ticaret sektörü sadece AVM ve zincir marketlerden ibaret değildir.”

YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALI

“Ticaret yapan her Sektörün birbiriyle olan ilişkisinde tümünün varlığını sürdürmesi adına Yasalarla güvence altına alınmalıdır. Yıllardır süren haksız rekabetin bitmesi için AVM ve zincir marketlere de düzenleme getirecek şekilde, perakende ticaretin düzenlemesi ve yasanın bir an evvel çıkmasını istiyoruz. Küçük ölçekli esnaf ancak bu şekilde ayakta kalmaya devam edebilir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA