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Hobiydi ticarete dönüştü

Pandemi sürecinde işten çıkarılan ve geçimini sağlamak için Ankara Kalesi'nde iğne oyası yapıp satmaya başlayan Emine Genç, "Hobi olarak başladım. Meslek haline dönüştü. Ekmeğimi bu işten kazanıyorum" dedi.
Hobiydi ticarete dönüştü

Ankara Kalesi’nde yaşayan, 15 senedir de el emeği göz nuru işlemeler yapan Emine Genç, hobi olarak yaptığı işini ticarete dönüştürdü. Pandemi sürecinde çalıştığı firma tarafından işine son verilen Genç, “Elim bu işlere yatkın. 16 yıl boyunca çalıştığım işten çıkarılınca ekmek parası kazanmak, eve destek olmak için bende böyle bir şey yapmaya karar verdim. Buraya gelip gün içerisinde hem işliyorum hem de satışını yapıyorum. Bu iş bana iyi hissettiriyor” dedi.

EMEKLİ OLAMADIM

Covid-19 virüsü sebebiyle çalıştığı firma tarafından işine son verildiğini kaydeden Emine Genç, emekli olamayınca Kale’de satışlar yapmaya başladığını belirtti. Genç, “O süreçte firmanın da kazancı yerinde değildi sanırım. 16 yıl çalıştım. Emekli olamadım. Emekli olamayınca da buraya gelerek harçlığımı çıkarmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. 

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EKMEK PARASI ÇIKIYOR

Genç, “Evde oturunca elime hiçbir şey geçmiyor. Bende günlerimi böyle değerlendiriyorum. Ekmek parası çıkıyor. Fakat tabi normal olarak işin olduğu zamanda oluyor, olmadığı zaman da oluyor. Her çarşıya gelen alışveriş için gelmiyor. Her gün iş olacak diye bir şey yok” şeklinde konuştu.

PAHALI BULUNUYOR

Kale’ye gezmek için gelen insanların kimisinin işlemeleri pahalı bulduğunu, kiminin hediye olarak aldığını söyleyen Genç, bazı insanların ise el emeği olmasından ötürü saygı duyduğunun altını çizdi. Genç, “Pahalı bulan kişilere el emeği olduğunu söylüyorum. Kimisi hediye olarak alırken, kimisi de kendi çeyizlerinde de olduğunu söylüyor” dedi.

HEM HOBİ HEM MESLEK

Çeşitli rahatsızlıkları olan ve bu işlemelerin kendisine iyi geldiğini belirten Genç, “Hem hobi olarak yapıyorum hem de bir ihtiyacımı gidermiş oluyorum. Paramı kazanıyorum. Çok şükür ekmek parası da çıkıyor” diye konuştu.

SADECE YAZ DÖNEMİ

Genç, “Dükkânda olsak tabii ki daha iyi olur fakat her yer dolu. Yaz döneminde herkes buralarda olur kışın buraya çok gelen olmaz. Bende sadece yaz döneminde burada oluyorum. 3-4 aylık bir şey için dükkâna gir çık olmuyor” ifadelerini kullandı.

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“TURİZME AÇILMASI İYİ OLDU”

Kale’nin turizme açılmasının iyi bir adım olduğunu vurgulayan Genç, geliri olmayıp sadece burada yaptığı işlemelerle geçinenlerin olduğunu, buraya gelen insanların bir fayda sağladığını belirtti. Genç, “Buradaki birçok kişi yaptığı satışlarla geçimini sağlıyor. Evine ekmek götürüyor, çocuğunu okutuyor. Buranın turizme açılması herkes için çok değerli” dedi.

ŞİKÂYET EDİYORLAR

Kale içerisinde yaptığı işlemeleri satarken yaşadığı tek olumsuzluğu dükkân sahiplerinin şikâyet etmesi olarak değerlendiren Genç, “Zabıtalar alınan şikâyetlerden dolayı bizi burada tutmuyor. Dükkân sahipleri de biz kira veriyoruz, vergi veriyoruz. Onar bizim önümüze geçiyor diyorlar. Yaşadığımız tek sıkıntı bu” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bundan birkaç sene öncesine kadar çeşitli konularda güvenlik sıkıntılarının çok fazla olduğunu dile getiren Genç, şu an Ankara Kalesi’nin güvenlik sorununun çözüldüğünü söyledi. Genç, sözlerini şu şekilde noktaladı; “Bekçi olsun, polis olsun gündüzlü geceli hep kalenin içerisindeler. Onun dışında kötü her yerde kötüdür. Kalesi mahallesi yoktur. Her yerin iyisi ve kötüsü vardır. Kale de aynı şekilde fakat eskiye nazaran daha iyi durumda.”
 

Buket Beslen/İlksayfa 

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