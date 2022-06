Türkiye'de 130 bine yakın STK (Sivil Toplum Kuruluşu) var. Tabi ki aklımıza gelen ilk soru; STK'lar ne iş yapar?

İnternete girdiğinizde STK'ları aynen şöyle izah eder;

“Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle hareket eden, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleriyle sağlayan kuruluşlardır.”

Peki, görevleri nelerdir?

* Siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda çalışmalar ve eylemler yapmak.

* Devletin gücünün yetersiz kaldığı konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak açığın ve gecikmenin kapanmasına yardımcı olmak.

* Ülke vatandaşlarının seslerini duyurmalarını, sorumluluk almalarını ve devletle kurdukları örgütü diyaloğa geçirmeyi sağlamak.

* Toplumsal anlamda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.

* Toplumun zararına olan etkenlerin ortadan kaldırılması için mücadele etmek.

* Halkın çıkarlarını ve haklarını korumak için çalışmalar yapmak."

Kısaca bütün STK'ların tüzüklerinde yazılı görevleri, bir eksik-bir fazla böyledir.

Peki, uygulamada böyle midir? İşte orası tartışılır! Bunu ancak içinde bulunduğunuz veya gözlemlediğiniz STK'nın faaliyetlerine bakarak anlayabilirsiniz.

İç Anadolu Birliği ise; kuruluşundan yani 1999 yılından bu güne kadar tam 23 yıldır yukarıda yazılanlara ek olarak, sessiz çoğunluğun sesi, kimsesizlerin kimsesi, siyaset üstü , partiler üstü, milli ve manevi değerlere bağlı, İslam'a saygılı, anti-siyonist, anti-emperyalist, anti- kapitalist bir anlayışa sahip, ülkesinin bölünmez bütünlüğü anlayışı ile hareket eden, bayrak, vatan, millet, devlet ilkelerine sımsıkı bağlı, kuruluşundan bu güne kadar milli meseleler söz konusu olduğunda, "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışı ile çalışarak, ülkesini, vatanını, milletini, devletini, bayrağını can-hıraş bir şekilde gerek emperyal güçlere gerekse vatan hainlerine karşı, içeri de ve dışarıda bir STK olarak yapması gereken ne varsa onu yapmış bir STK'dır.

Örneğin; son yıllarda yaşadığımız asla hafızalarımızdan silinmeyecek olan, emperyal güçlerin tezgahladığı, vatan hainlerinin uyguladığı, özellikle "gezi eylemleri Ve 15 Temmuz" a net bir tavır koymuş, devletinin, milletinin ve halkının yanında yer almıştır. Suriye'ye yapılan, barışın tesisi, ülkemizin güvenliği için düzenlenen bütün harekâtları, büyük bir heyecan ve coşku ile desteklemiş, başta askerimiz olmak üzere bütün güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için, sosyal medyada, yazılı ve görsel basında her türlü desteği vermiştir.

Yapmış olduğumuz ve katıldığımız TV programları ile (başta Külliye Tv olmak üzere, Millet Tv, Kon Tv, Kanal 5, Akit Tv) yazmış olduğumuz makalelerle, (Gazete ilk sayfa, Gazete İç Anadolu, icanadolubirligi.com)düzenlediğimiz toplantı ve seminerlerle, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu ve Balkanlar'da ki Türk varlığını en üst düzeyde destekleyerek halkı aydınlatmak için hiçbir mücadeleden geri kalmamıştır. Yeri gelmiş mitinglere-yürüyüşlere katılmış, seminerler, konferanslar vermiş yeri gelmiş, 120 dilde yayın yapan, ikibuçuk milyon takipçiyi geçen, bütün dünyanın izleyebildiği kurmuş olduğu web site ile (icanadolubirligi.com) devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, vatanımızı her platformda haklı davamızın yılmaz savunucuları olmuştur.

Diğer taraftan halkımızı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik konularda ki çalışmalar büyük takdir kazanmıştır. Örneğin; başlatmış olduğumuz iyilik seferberliği, özel çocuklarımız ile yapmış olduğumuz programlar, engelli kardeşlerimiz için üniversitelerde engelsiz iletişim konferansları, açmış olduğumuz sergiler, fuarlar, sosyal-kültürel ve sanatsal konularla ilgili çalışmalarımızla her zaman örnek gösterilen, halkın sevgi ve takdirini kazanmış bir STK olmuştur.

Bunun yanı sıra inandığı davanın mücadelesini veren platformların içinde yer alarak yapılan mücadeleye her türlü desteği vermiştir. ( 15 Temmuz Ankara Platformu, Başkent Ankara Meclisi, Kudüs Şurası, Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP), Yerel Yönetimler Halk Meclisi vs.)

Özellikle, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Afganistan, Suriye, Arakan ve İslam Dünyasının sorunlarını, yapılan soy kırımları, zulümleri, işkenceleri, katliamları sürekli dile getirmiş, toplantı, miting ve gösterilere katılarak her türlü desteği vermiştir. (Örneğin her yıl Hocalı Soy kırımı etkinlikleri çerçevesinde Ermenilerin Doğu ve Güney Doğu da yapmış oldukları katliam ve soy kırımı unutturmamak için her türlü çalışmayı yapmıştır)

Yine başta Türk Keneşi olmak üzere, Türk Dünyasının birlik ve beraberliğini savunmuş bu konuda üzerine düşün bütün görevleri yerin getirmiştir. Örneğin; Azerbaycan merkezli, Almaz Ahmedov'un liderliğini yaptığı, Dünya Jurnalistler Birliğinin Türkiye Başkanlığını üstlenerek uluslararası düzeyde çalışmalarına hız vermiştir.

Hiçbir karşılık beklemeksizin, çıkar ve menfaat gözetilmeksizin, yapılan bu ve benzeri çalışmalarla, İç Anadolu Birliği, Türkiye'nin, Türk ve İslam Dünyasının ve Türk insanının gönüllerinde taht kurmuştur. Bunun ifadesi olarak da, ödül üzerine ödül almıştır. Örneği; 2021 Yılı içerisin de İç Anadolu Birliğine Türkiye'nin en aktif ve en başarılı STK ödülü, Karabağ Zafer Ödülü, şahsımıza ise en başarılı STK başkanı ve gazetecisi ödülü layık görüldü.

Özetini vererek anlattığımız İç Anadolu Birliği geçtiğimiz günlerde Olağan Genel Kurulunu yaparak, Genel Kurul, şahsımızı tekrar Genel Başkanlığa layık görmüştür. Tevehcühlerinden dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum.

Dün yaptıklarımızın gelecekte yapacaklarımızın teminatı olarak görülmesini, bundan böyle aynı şekilde sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek, İç Anadolu Birliğinin, Türkiye'nin, Türk ve İslam Dünyasının en önemli STK'larından biri olduğu gerçeğinden hareketle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi tekrar deklere etmek isterim.

Selam, saygı ve dualarla...

İsmet Taş - İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı

Külliye Tv Program yapımcı ve sunucusu