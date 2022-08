İl Başkanı Tokaç, “Altılı masa bir ittifak değil, toplumsal uzlaşma masasıdır”

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, “Dürüst Adam Gelecek” mottosuyla Ankara’da çalışmalarına başladıklarını kaydederek, “Yaklaşık üç bin vatandaşımıza il başkanlığı olarak mektup gönderdik. Bu sayıyı artıracağız" dedi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı tarafından Ankara merkezli hazırlanan ve harekete geçirilen PR (PİAR) çalışması tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Ankara’da bir otelde yapılan toplantıda konuşan Gelecek Partisi İl Başkanı Hakan Tokaç, “ ‘Dürüst Adam Gelecek’ mottosuyla sosyal medyada çalışmalar başlattık. Ankara’da yer alan tüm vatandaşlarımıza, seçmenlerimize ulaşma gayesi ile yaklaşık üç bin kişiye il başkanlığı olarak mektup gönderdik. Bu sayıyı daha fazla artıracağız” dedi.

Dürüstlük Vurgusu

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, “Bizler Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara genelinde bir kampanya başlattık. ‘Dürüst Adam Gelecek’ mottosuyla sosyal medyada çalışmalar başlattık. Bu konuda halkımıza genel başkanımızın özelliklerini ve ne düşündüklerini sorduğumuzda ön plana çıkan tek bir kelime vardı bu da dürüst kelimesi. Dürüstlük safiyane bir doğruluk. Kaldı ki bir insanın en önemli özelliği, erdemi, ahlaken de olması gerekeni dürüstlüktür. Dürüstlükle ilgili genel başkanımızın hafızalara yer etmiş çalışmaları var. Bu anlamda da biz ‘Dürüst Adam Gelecek’ ifadesiyle genel başkanımızın hem cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor ve bunu destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

3 Bin Seçmene Mektup

Tokaç, Ankara İl başkanlığı olarak Ankara’da yaşayan vatandaşlara ulaşma gayesi ile yaklaşık üç bin kişiye mektup gönderilmeye başlandığını dile getirdi. Tokaç, “Gelecek partisi olan seçmenlerimize ulaşma için şu an üç bin vatandaşımıza mektup göndermeye başladık. Bu sayıyı daha fazla artırıp tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız” diye konuştu.

“Ekonomik Çözüm Bizde”

Tokaç, “Ülkenin gelinen noktasında şu an yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı bir muhalefet partisi olarak söyleyebilirim ki, bizim sahada gezerken kendimizi ifade etmemize gerek kalmıyor. Sahada vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde ‘Artık gelin’ ifadesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu an da vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümünün bizde olduğunu söyleyen muktedir iktidarında bir an önce gitmesi taraftarıyız. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Davutoğlu’ndan Destek

Ankara İl Başkanlığı olarak başlatmış oldukları kampanyaya Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun yaklaşımını ise Tokaç, şu cümlelerle ifade etti; “ Genel başkanımız bu anlamdaki kampanyaya başta ‘Acaba olur mu?’ gözüyle baktı. Bizler ise altılı masa öncesi bu kampanyayı özellikle başlatmak istedik. Çünkü artık masada cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir takım konuların gündeme geleceğini biliyoruz. Genel başkanımız herhangi bir olumsuz yaklaşımda bulunmadı son derece olumlu yaklaştı.”

İttifak Değil Toplumsal Uzlaşma

Tokaç, altılı masanın bir ittifak değil toplumsal uzlaşma masası olduğunun altını çizerek, “Her parti şu anda kendi liderini cumhurbaşkanı görmek ister. Burada altılı masanın sallanmasıyla ilgili bir konu yok. Bildiğiniz gibi altılı masa bir ittifak değil. Şu anda altılı masa toplumsal uzlaşı masası. Bizim ev sahipliğimizde gerçekleşen son toplantıda ilke ve hedefler belirlendi. Altılı masa içerisinden birkaç ittifakta çıkabilir, altı ittifakta çıkabilir. Bunların masanın son toplantısından sonra şekilleneceğini düşünüyorum. Genel başkanların uzlaştığı konu ise adayların bu masadan çıkması” dedi.

Buket Beslen\ İlk Sayfa-