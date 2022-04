İnşaat Odası Başkanı İbrahim Aydın: "Bu durumdan biz de rahatsızız"

Konut fiyatlarının anormal bir şekilde yükselmesinin rahatsız olduklarını belirten İnşaat Odası Başkanı İbrahim Aydın, “Biz istiyoruz ki 500 bin liraya konut satalım, herkese satalım ve devamlı satalım. Ama girdi maliyetleri buna izin vermiyor." dedi.

İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, girdi maliyetlerinin yüzde 300’lere kadar artmasının inşaat sektörünü durmak noktasına getirdiğini belirterek, “İnşaat sektörü bu ülkenin can damarıdır. Standart diye tabir ettiğimiz konut fiyatları 1,5-2 milyon liraya dayanmış durumda. Bu durumdan bizde rahatsızız. Biz istiyoruz ki 500 bin liraya konut satalım, herkese satalım ve devamlı satalım. Bizlerin ekonomik durumu 2 milyona daire alabilecek seviyede değil” diye konuştu.

ÜLKE İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Ankara İnşaat Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Aydın, geçtiğimiz günlerde oda başkanlığına seçildiğini hatırlatarak, sektöre hizmet edebilmek için ekibiyle birlikte elinden gelen her şeyi yapacağını kaydetti. Türkiye’nin büyüme rakamlarının yarısından fazlasını tek başına inşaat sektörünün oluşturduğuna değinen Aydın, “Türkiye bir yılda yüzde 7 büyüyorsa bunun yüzde 4’ü inşaat sektörüne aittir. İnşaata karşı olanlar, ‘Beton yiyin’ diyorlar. Evet, beton yenmez ama bu sektörden ekmek yiyen milyonlarca insan var. Bu sektörde 250 kalemden fazla ana ürün var” dedi.

6 MİLYON KİŞİ EKMEK YİYOR

Aydın, ara kalem ürünlerin de hesaba katıldığına inşaatta binlerce ara kalem ürün kullanıldığını ve bunların üretiminden lojistik aşamasına kadar milyonlarca insana istihdam sağladığını hatırlatarak, “Bu fabrikalarda çalışan milyonlarca insan var. İnşaatlarda çalışan işçiler var. Bu da yaklaşık 6 milyona tekabül ediyor. Aileleri de hesaba kattığımızda 25 milyon kişiye ekmek kapısı sağlanıyor. Bu yüzden ‘beton yiyin’ ifadesini kullanırken dikkat edilmesi gerekli” şeklinde konuştu.

ÜLKENİN CAN DAMARI

İnşaat sektörünün Türkiye’nin can damarı olduğunu vurgulayan Aydın, “İnşaat sektörü ülkenin can damarı. Sektör büyük sıkıntıda. Anormal derecede bir sıkıntı var. Maliyetler aşırı derece artmış durumda. Malzeme fiyatları ne oldu da bu kadar yükseldi anlamış değiliz. Demir, beton, kereste vb. fiyatları aldı başını gidiyor. Meslektaşlarımız çözüm arıyor. Girdi maliyetlerinin artması sektörü durma noktasına getirdi” dedi.

DURMA NOKTASINA GELDİ

İnşaat sektörünün yavaşlaması ve durma noktasına gelmesinin ülke ekonomisine olumsuz etkide bulunduğuna dikkat çeken Aydın, “Her yıl belirli bir yüzdede nüfus artışı gerçekleşiyor. Bu yüzden ortalama bir buçuk milyon konuta ihtiyacımız oluyor. Bu konutlar yapılmazsa sıkıntı giderek büyüyecek. Buna acilen el atılması lazım. Konut eksikliği, konut pahalılığını getirir. Bu da sosyal çalkantılara sebep olur. Aile içinde bozulmalara neden olur. Konut fiyatları 1,5-2 milyon liraya dayanmış durumda. Orta kesimin daire alabilmesi imkânsız” şeklinde konuştu.

MALİYETLER GİRDİ 300 ARTTI

Konut fiyatlarının artmasından kendilerinin de rahatsız olduklarını vurgulayan Aydın, “Girdi maliyetleri yüzde 300’e yakın arttı. Bu da otomatikman konut fiyatlarına yansıdı. Biz de isteriz ki maliyetler artmasın daireler 500-600 bin lira civarlarında kalsın. Herkes daire alabilsin, biz de daha çok ve devamlı satabilelim. Bizim ülke ekonomimiz 2 milyona daire alabilecek seviyede değil. Biz bunun farkındayız. Bu maliyetler böyle devam ettiği sürece ucuza daire bulmak çok zor. Hatta daire bulmak zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA