İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe İlksayfa'ya konuştu: "Fikri olana kapımız açık"

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda gazetemize konuşan İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe, “fikrim var” diyen her gence Teknopark Ankara’nın kapılarının açık olduğunu söyledi.

ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda İvedik OSB ve onun iştiraki olan Teknopark Ankara’nın standı da yer aldı. İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe, fuar ve stantlarda tanıtımı yapılan katma değeri yüksek teknolojik ürünlerle ilgili gazetemize önemli bilgiler verdi. Öztepe, Teknopark Ankara çatısı altında çeşitli firmalar tarafından üretilen yerli ve milli teknolojik ürünlerin fuarda büyük ilgi gördüğüne değindi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİK ÜRETİMLER

Sergiledikleri birkaç teknolojik ürünle ilgili bilgi veren Öztepe, "Bir firmamız şehir elektrik, doğal gaz şebekelerinin işletiminde, isim vermek istemiyorum ama yabancı menşeli bazı firmaların tekel olduğu konularda ürün üretti ve bu uygulanıyor, sistemde kullanılıyor. Diğer taraftan başka bir firmamız savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılayacak jet motoru yaptı. Bir başka firmamız Hindistan'a çok ciddi bağlantılarla ürün satıyor. Başka bir firmamız ufak bir kit yapıyor; şöyle söyleyeyim sadece bir ülkeye 25 milyon dolarlık satışı var. Bu katma değeri teknolojik olmayan ürünlerle sağlamak mümkün değil” dedi.

“BURAYA SIĞMAYAN BÜYÜK TEKNOLOJİ GÜCÜMÜZ VAR”

Ankara’nın teknoloji konusunda büyük bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Öztepe şunları söyledi: “Ankara'nın en önde olduğu konu belki de teknoloji. Burası da Verimlilik ve Teknoloji Fuarı. Teknoloji ile verimliliği bu anlamda ayırmak mümkün değil. Burada teknoloji firmaları var; ancak Ankara'nın teknoloji gücünü burası tam olarak yansıtmıyor. Burada teknoloji adına ciddi üretim yapan firmalar var; ama buraya sığmayan da büyük bir teknoloji gücü var Ankara’nın. Biz bunu biliyoruz. Ankara’nın çok önemli teknoparkları var, çok önemli organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleri var. Bu fuarın bu yıl dördüncüsü yapılıyor, ama beşincisinde, altıncısında, 14'üncüsünde çok daha önemli teknolojilerin yer alacağını umuyorum. Bu alana Ankara'nın teknolojisi sığmıyor. Daha büyük fuar alanına ihtiyaç olduğu kesin.”

GENÇLER YAKIN İLGİ GÖSTERİYOR

Fuara özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Öztepe, “Gençlerimiz fuarı sadece gezmiyorlar, fuardaki stantlarla yakından ilgileniyorlar; konularla ilgili bilgileri var. Bu çok önemli, ülke olarak aşama kaybettiğimizi gösteriyor. Bu fuarların insanlara veyahut ziyaret eden gençlere kattığı şu: görüyorsunuz firmalarımızda hep genç arkadaşlarımız var. Burasını gezip yaşıtlarının başardığını gören gençler, 'evet biz de yapabiliriz. Hatta daha iyisini yapabiliriz' iddiasıyla geliyorlar. Bu umut verici bir durum” ifadelerini kullandı.

“YAPABİLİYORUZ ÖZGÜVENİMİZ VAR”

Her türlü teknolojik ürünü üretmeyi ülke olarak başardığımızı kaydeden Öztepe, şöyle devam etti: “Bizim son dönemde ülke olarak teknolojide ilerleme kaydettiğimiz dünya ile malum. Ama burada artık ürüne dönüşmüş, satılmış, ihracatı yapılmış, ülkeye katkısı olan bunları da konuşabileceğimiz firmalar var. Bu da çok önemli. 'Evet biz teknolojiye ağırlık veriyoruz' demekten ziyade, nihai ürün haline dönüşmüş, satışı yapılmış, kilogram fiyatı belli bir düzeye ulaşmış ürünler burada var. Elektronikte de savunmada da medikalde de varız her türlü teknolojik ürünü üretmeyi başardığımızın bir göstergesi. Bu henüz bir başlangıç. ‘Biz artık olduk üretiyoruz’ demek için erken; ama yapabiliyoruz, bi özgüvenimiz artık var.”

“FİKRİ OLANA TEKNOPARK ANKARA’NIN KAPILARI AÇIK”

İvedik OSB ve Teknopark Ankara olarak fikri olan her gence kapılarının açık olduğu çağrısında bulunan Öztepe, “Genç nüfus anlamında ciddi bir potansiyelimiz var. Gençler için İvedik Teknopark olarak bizim yaptığımız fiziki mekanlar ve imkanlar oluşturmak. Kuluçka merkezimizde şu an 100'e yakın girişimciyi misafir ediyoruz; ancak fikri olan her gence yerimiz var” dedi. Öztepe, gençlere vizyon katmak ve imkan sağlamak adına çeşitli etkinliklere ve fuarlara götürdüklerini de anlattı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-