Kıssadan hisse

Yirmi yıl medrese tahsili sonunda üstadından icazet bekleyen talebesine, hocası son bir nasihat vermek ister. Ona: ‘Sana bir sual soracağım. Eğer doğru cevabı verirsen, bunca yıllık tahsilinden menfaatlendiğin zahir olacak. Eğer cevap veremezsen, anlayacağım ki bu kadar yıl boşa kürek çekmişsin.’ Talebesi merakla buyrun hocam der. Hocası: ‘Şimdi icazetini alacaksın, memleketine doğru yola çıkacaksın. Yolda mallarını, davarlarını otlatan çobanlara rast geleceksin. Bilirsin o sürülerin başında, onları muhafaza eden iri yarı çoban köpekleri bulunur. O köpeklerden beş altı tanesi sana saldıracak olsa ne yaparsın?’ Diye sorunca, talebesi biraz düşünmüş: ‘Onlara taş atarım’ demiş. Hocası: ‘Evladım bu onları daha da kızdırır’ deyince talebe: ‘Kendimi korumak için elime kalın bir sopa alırım’ demiş. Hocası: ‘Hangi biri ile başa çıkabilirsin ki’ deyince, talebe biraz düşündükten sonra, bilemedim diye cevap vermiş. Bunun üzerine hocası: ‘Evladım, sahiplerinden, çobandan yardım isteyeceksin’ demiş. Ardından da eklemiş: ‘Zalimler, yeryüzünde Allah’ın köpekleridir. Allah onları günaha dalanların başına musallat eder. Birini savsan, öbürü gelir.

Onların sahibinden yardım istemedikçe, başından savamazsın. Öyleyse her müşkil durumda, sebeplere sarılmadan evvel, Mülkün yegâne sahibinden yardım istemedikçe, tevbe edip O’na yönelmedikçe başın dertten kurtulmaz.’

Öyleyse ey nefsim! Gafletten sonra secdede, günahtan sonra tevbede yardım dile. Zira Sultan-ı Kâinat birdir, her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir; her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu bulur; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtulursun.

“Rabbimiz yalnız senden yardım diler ve yalnız sana ibadet ederiz.” (Fatiha,5)