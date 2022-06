Kız çocuklarının umut ışığı

Hayata geçirdiği projeyle saçı olmayan kanser hastası kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak tasarım peruk hazırlayan Yasin Kirazlı, birçok çocuğun hayalini gerçekleştirdiğini ve gerçekleştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Çankaya’da 15 yıldır kuaförlük yapan Yasin Kirazlı, hayata geçirdiği ‘Saçım Saçın Olsun Projesi’ ile göz dolduruyor. Yaklaşık 7 yıl önce başlattığı projede birçok çocuğun hayalini gerçekleştiren Kirazlı, kanser ve çeşitli hastalıklar sebebiyle saçı olmayan kız çocuklarına doğal ve işlem görmemiş saçlardan tasarım peruk hazırlıyor.

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Kirazlı, “Saçım Saçın Olsun Projesi kapsamında 180’den fazla çocuğun hayalini gerçekleştirdim. Şuan 150’den fazla çocuk sıra bekliyor. Onların yüzündeki bir parça mutluluk her şeye değer” dedi.

“BİR MÜŞTERİM BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

Kirazlı, “İşe nasıl başladığımı eminim merak ediyorsunuzdur. Dükkânıma bir tane müşterim gelmişti. Tabi ben başlangıçta kanser hastası olduğunu bilmiyordum. Bana saçlarını sıfıra vurulmasını istediğini söyledi. Şaşırdım. Dedim ki neden böyle bir şey yapıyoruz? Yapmayalım. Daha sonrasında bana hasta olduğunu ve tedavi gördüğü anlatıldı. O zaman upuzun saçları sıfıra vurduğumda çok etkilenmiştim. O kadının ağlayışları beni derinden etkiledi ve ne yapabilirim düşüncesi içime yerleşti” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARA UMUT OLACAĞIM”

Kirazlı sözlerine şöyle devam etti; “Başlangıç noktası olarak sanatçı Gülay Sezer ile beraber saçımızı kazıdığımız günü söyleyebilirim. Beraber saçımızı kazıdığımız zaman ‘Saçım Saçın Olsun Projesi’ başlatalım dedik. Videoya çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Birçok kişiden olumlu dönüş aldım. Daha sonrasında adresime bağışlanan saçlar gelmeye başladı ve ardından da ‘keşke benim de saçım olsa’ diyen çocuklar. Daha sonrasında mesajı açıp incelediğimde tam olarak şöyle yazıyordu: ‘Keşke benimde saçım olsa da bende sizin gibi kazısam’ bunu görünce ister istemez duygulandım. Sonra dedim ki ben bu çocuklara umut olacağım. Hayallerine dokunacağım. O günden sonra yaklaşık 7 yıldır çocuklara umut olmaya devam ediyorum.”

VATANDAŞLAR SAÇLARINI BAĞIŞLIYOR

Saçların birçoğunu vatandaşların bağışlarından karşıladığını dile getiren Kirazlı, çok fazla bekleyen çocuk olduğu belirtti. Yetişemediği durumlarda ise çocuklar mağdur olmasın diye doğal saçları kendi bütçesinden karşıladığını kaydetti.

“KENDİM ULAŞTIRIYORUM”

Yapılan her saçın çocuklara ulaştırılmasını da gönüllü olarak üstlendiğini belirten Kirazlı, “Yaptığım saçları Türkiye’nin neresi olursa olsun çocuklara kendim ulaştırıyorum. İster Hakkâri’de olsun ister Edirne’de hiç fark etmez. Herhangi bir şey talep etmiyorum. Gönüllü olarak gerçekleştiriyorum.” diye konuştu.

HAYALLER GERÇEK OLUYOR

Kirazlı, “180’den fazla çocuğun hayalini gerçekleştirdim. Çoğunu videoya yansıtamadım. Bazısı çekindi bazısı ise ‘abi göster, sonuçta bizde seni videolardan görüp tanıdık ve ulaştık’ dedi. Şu an ise 150’den fazla kız çocuğu sırada bekliyor” İfadelerini kullandı.

ÖNCELİKLER BELİRLENİYOR

Kirazlı, özel tasarım saçlar için sırada olan çocukların önceliklerini, “Sırayı hastalık, evre boyutuna göre ayarlıyorum. Yaşı okul çağına gelen, insanlar içerisinde olması gereken veya hastalığın belli bir evresinde olup morale ihtiyacı olan çocuklara öncelik veriyorum” diyerek sözlerini vurguladı.

HER SAÇ FARKLI VE ÖZEL

Kirazlı, “Çocuklara yaptığım saçlarda zorlandığım tek yer, hasta olan çocukların, diğer çocuklara yaptığım saçları beğenip, aynısından istemeleri. Her saç farklı ve doğal olarak geliyor. Doğal olarak her insanın saçı da farklı uzunluk ve kısalıkta olduğu için bu çok zor oluyor. Çocukları üzmeyi hiç istemiyorum” dedi.

İLETİŞİM

Çocukların sosyal medya hesaplarından ulaştığını dile getiren Kirazlı, “Ulaşılması çok kolay biriyim. Bana sosyal medyadan mesaj atıldığında direk benimle iletişime geçiliyor. Toplanan bağışların ulaştırılması için yine sosyal medya hesabımda kargo adresi yer alıyor. Oradan insanlar bana ulaşamasalar bile rahatlıkla saçlarını bağışlayıp, adresime gönderebiliyorlar” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

TARİFSİZ DUYGULAR

Kirazlı, “Hissettiğim duyguları videolarla, fotoğraflarla açıklamam mümkün değil. Tarifsiz duygular yaşıyorum. Gözlerim her gittiğim, her yaptığım saç da, her hikâyede ayrı doluyor. Örneğin 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yaptığım zaman ‘saçım gelmiş’ dediklerinde yaşadığım duyguyu anlatmama kelimeler yetmez” şeklinde konuştu.