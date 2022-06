Kurban fiyatlarının bıçakçı esnafını da etkiledi

Ulus’ta bıçakçı dükkânı işleten Murat Çetin, artan kurban fiyatlarının bıçakçı esnafını da etkilediğini söyledi. Çetin, “Geçen senelerde sattığımız bıçağı bu sene satamıyoruz” dedi.

Altındağ Ulus Sobacılar Çarşısı’nda bıçakçı dükkânı bulunan Murat Çetin yaklaşan kurban bayramı öncesi gazetemize açıklamalarda bulundu. Çetin artan kurban fiyatlarının işleri de büyük oranda etkilediğini belirterek, fiyatların yüksek olmasından yakındı. Çetin; “Vatandaş kurban alamıyor kurban alamayınca bıçak da alamıyor haliyle bizi de etkiliyor” dedi.

KURBAN YAKLAŞIYOR AMA ALIM YOK

Ulus Sobacılar Çarşısı Bıçak Ustası Çetin, “Bu sene kurbanlarda büyük sıkıntı var. Büyük fiyat artışı var. Yani bir hisse 6-7 bin lira olduktan sonra kurban işinin olması hatta kurban alabilmesi birazcık uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Dolayısıyla bu da bıçak satışına yansıyor. Ana problem pahalılık. İnsanların alım gücünün az olması” şeklinde konuştu.

BALIK YAĞINDA ÜRETİLİYOR

Her bıçağın kendine has özellikleri olduğunu vurgulayan Çetin, “Özel üretim şekli, keskinliği ve dayanıklılığı ile diğer bıçaklardan farklı olan 'Sürmene bıçağı', başta Türkiye’nin her yerinde ve dünyada birçok ülkede tercih edilen bıçak türü arasında yer almaktadır. Trabzon’un ilçesinin adını taşıyan bıçağın meşhur olmasındaki önemli özellik ise ustaların çeliğe su vermelerindeki maharetinde saklıdır” ifadelerini kullandı. Bıçağın kalitesinin balık yağında olduğunu ifade eden Çetin, “Sürmene bıçağının diğer bıçaklardan farkı balık yağı ile birlikte su verilmesinden kaynaklanmaktadır. Balık yağı bıçağın keskin olmasını sağlamaktadır. Bıçak yeter ki bilindik bayilerden, bilindik yerlerden alınsın” dedi.

KALİTESİ İŞÇİLİĞİNDE

Bursa bıçağının diğer bıçaklardan farkı kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği diyen Çetin, “Bıçağın farkı keskinliği, esnekliği ve dayanıklılığından kaynaklanmaktadır. İşin ehli olmayan kullanıcılar bile piyasada fazlasıyla bulunan Çin malı bıçak ile orijinal Bursa bıçağı arasındaki farkı kolaylıkla ayırt edebilir” şeklinde ifade etti.

DÖVME BIÇAK KALMADI

Bıçak ustası Çetin, “Dövme bıçak artık piyasada hiçbir yerde eskisi kadar kalmadı. Bu sadece işin tezgâhtarlık yönüdür. İnsanlara satış için daha cazip hale getirebilmek için dövme bıçak denilmiştir. Şu anda hiçbir yerde dövme bıçak eskisi kadar yapılmamaktadır. Üzerine “Meşhur dövme bıçak” yazılıyor. Fakat bu sadece insanlara daha cazip hale gelebilmesi için yapılıyor. Piyasada bulunan ‘Dövme bıçakların’ birçoğu dövme bıçak değildir” şeklinde konuştu.

