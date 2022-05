Kurban pazarlığı erken başladı 

Mandıralarda ve vatandaşlar arasında Kurban hareketliliği bu yıl erken başladı. Nedeni ise, ete gelen zamlara paralel olarak kurbanlıkların daha da zamlanabileceği endişesi.

Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı için son 1.5 aya girilirken, mandıralarda ve vatandaşlar arasında Kurban hareketliliği bu yıl erken başladı. Nedeni ise, ete gelen zamlara paralel olarak kurbanlıkların daha da zamlanabileceği endişesi.

Son dönemde et fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Geçtiğimiz Mart ayında Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 48 oranında zam yapmış, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği TÜSEDAD’dan yapılan açıklamalarda, zamların devam edeceği ifade edilmişti. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, "Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz” demişti.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kırmızı et fiyatlarının artması kurbanlık hayvan fiyatlarının artması anlamına geliyor. Artışın devam edeceği yönünde yapılan açıklamalar vatandaşı kurbanını erken almaya yönlendiriyor. Bu nedenle mandıralar ile vatandaşlar arasında kurban hareketliliği bu yıl erken başladı.

MANDIRA SAHİBİ: “ŞİMDİDEN YARIDAN FAZLASI SATILDI”

Örneğin Ankara’nın Sincan bölgesindeki mandıralarda kurbanlıkların önemli bir bölümünün satıldığı öğrenildi. Sincan Yeniçimşit’ten bir kurban satıcısı “Kurbana 1.5 aydan fazla bir süre var ama 80 hayvanımdan 60’ı satıldı. İnsanlar fiyatların daha da artacağı endişesiyle kurbanını erken almak istiyor” dedi.

ORTALAMA 5 BİN TL

Aynı satıcı Ankara’da kurbanlık fiyatları konusunda ise şu bilgileri verdi: “Bizim hayvanlar 22 bin TL’den başlıyor. En düşüğü bu fiyata. Geçtiğimiz yıllara oranla bu hayvanı en fazla 4 kişi keser. En büyük hayvanımız ise 40 bin TL. Geçen yıl sattığımız hayvanlarda ortalama bir hisseye 3 bin TL civarı düşüyordu. Bu yıl bu en az 5 bin, 5250 TL.”

KURBAN SAYISINDA SIKINTI YOK

Bu arada, kurban bayramı öncesi hayvan sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı konusunda Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç’tan net bir açıklama geldi. Tunç "Kurbanla ilgili en ufak sıkıntımız yok. Elimizdeki sayılara, verilere baktığımızda Kurban Bayramı'nın rahat şekilde geçeceğini veriler bize söylüyor ama fiyatlar noktasında insanlar geçen seneki fiyatlardan kurbanlık alacağım dediği zaman bu biraz zor" dedi.

GİRDİ MALİYETLERİ ÇOK ARTTI

Bülent Tunç, et fiyatlarının yükselmesini ise girdi maliyetlerinin aşırı artmış olmasına bağladı: "Yem, işletme maliyetleri, tüm girdilerde yüzde 100'ün üzerinde artış var. Et fiyatları yüzde 50-60 civarında arttı. İnanın biz geçen seneki yem fiyatlarından alalım, yine 50 liraya et satmaya razıyız ama ciddi anlamda girdi maliyetleri arttığından dolayı bunun altında eziliyoruz."

