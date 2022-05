Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Ne söz verdiysek daha fazlasını yaptık."

Görevde olduğu 3 yıl içinde neler yaptıklarını anlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 98 proje hayata geçirdiklerini, 15’inin yapımının ise devam ettiğini açıklayarak, “Sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek daha fazlasını yaptık." dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, görevde bulunduğu 3 yılda yapılan eser ve hizmetleri, düzenlenen “Faaliyet Lansmanı” toplantısında basın mensuplarıyla paylaştı. Çankaya’daki bir otelde düzenlenen programa AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

LAF DEĞİL İCRAAT YARIŞI

Başkan Köse, kürsüye çıkarak 3 yıllık faaliyetleriyle ilgili iki saati aşkın süren detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Köse, göreve geldiği ilk günden itibaren 98 projenin yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını, 15 projenin yapımının devam ettiğini açıkladı.

Seçim döneminde verdikleri bütün vaatleri gerçekleştirdiklerini belirten Köse, “Sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek daha fazlasını yaptık Eğitimden kültüre, sanattan spora, alt yapıdan üst yapıya eserler kazandırdık. Bahane değil iş üretiyoruz. Laf yarışı değil hizmet yarışı yapıyoruz” dedi. Köse, “Mamak’a gözümüz gibi bakmak da her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur. Salgını hiçbir zaman bahane etmedik, tam tersine salgın döneminde de hem inşaatlarımıza hem de tüm projelerimize devam ettik” ifadelerini kullandı.

Köse, “Mamak’ın hak ettiği değere kavuşması için gece gündüz 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın duaları, bizim gayretlerimizle Mamak’ı çok daha ileriye taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

HAYATA GEÇİRİLEN 98 PROJEDEN BAZILARI

Köse, 3 yıllık görev dönemi boyunca Mamak’ta hayata geçirdiği projelerle ilgili özetle şunları sıraladı:

-Uyanık Kütüphane: Mamak Belediyesi, 16 uyanık kütüphaneyi çocukların hizmetine açtı. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirasın, iyi bir eğitim olduğuna inanıyoruz. 160 bini aşkın kişi faydalandı Mamak Belediyesi; öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat faydalanabileceği bilim ve sanat merkezleri ile uyanık kütüphaneleri bir bir hayata geçirdi.

-Bebek Kütüphaneleri: Ankara’nın ilk bebek kütüphanesini Mamak’ta açmanın gururunu yaşıyoruz. 3 tane bebek kütüphanemiz var. 0-3 yaşındaki bebek ve ailelerinin yararlandığı kütüphanemiz randevu sistemi ile hizmet veriyor. Hizmet alan bebek ve aile sayımız 3 bin 639

-Buz Paten Pisti: Kış sporları çerçevesinde, öğrencilerimize gençlerimize özel bir mekan hazırladık. Buz paten pistimizde, paten, pist ve eğitimlerini ücretsiz olarak veriyoruz.

-Amatör Kulüpler Destek: İlçemizde faaliyet gösteren çeşitli kulüpler var. Hem spor kulüpleri hem de gençlik kulüplerine daha çok ayni destek veriyoruz. Amatör spor kulüplerine, meclisten aldığımız kararlarla nakdi destek de veriyoruz.

-Yüzme Havuzları: Yüzme bilmeyen kalmasın hedefimiz çerçevesinde, ilçemizdeki bir yüzme havuzumuza 9 tane daha yüzme havuzu ekliyoruz.

-Mahalle Konakları: Mamak Belediyesi tarafından gelecek nesillere mahalle kültürünün ve sahip olunan toplumsal değerlerin aktarılması amacıyla ilçeye kazandırılan mahalle konakları hizmete hazır hâle geldi.

-Musiki Muallim Mektebi MMM: Restorasyonunu yaptık. 1924 yılında inşa edilen ilk konservatuvar olan MMM, şimdilerde tekrar aslına uygun olarak faaliyetlerine başladı.

-Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi: Maalesef bir sabotaj sonucu yangın gerçekleşmişti. Onarımını yaptık. Önümüzdeki günlerde tekrar faaliyete geçireceğiz. Biz işleteceğiz ve ücretsiz olarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

-Kur’an Kursları: 4-6 yaş kuran kursları olarak Diyanet İşleri Başkanlığı İlçe müftülüğünün yaptığı çalışmalara destek veriyoruz.

-Ekovadi: Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Ekovadi Projemizde dikimi yapılan sebze ve meyvelerin ilk hasadı gerçekleştirdik. 10 bin m2 alan üzerine 400 adet meyve ağacı ve 100 adet üzüm bağı omçası diktik.

-Lavanta Bahçesi: Gökçeyurt’ta bulunan 24 dönümlük alanda 19 bin lavanta, Üreğil Millet Bahçesi’nde 15 dönümlük alana da 11 bin lavanta dikimi yaptık. Tarım arazilerimizde üretime destek vererek tarıma yeni bir farkındalık oluşturduk.

- Kıbrıs Kanyonu: Kıbrıs Kanyonu projemiz sayesinde Mamak, Ankara’da doğa sporlarının yapıldığı bir merkez hâline geliyor.

-Gönül Çarşısı: Tam bir market mantığı ile hazırladığımız ve Gönül Kart vererek, ihtiyaç sahibi ailelerimizin, insan onuruna yakışır şekilde yardım alabilmeleri için de Gönül Çarşısı’nı kurarak faaliyete geçirdik.

-Evde Kişisel Bakım Hizmeti: İlçemizde kişisel bakıma ihtiyaç duyan ve kimsesiz yaşlılarımız için çok önemli bir proje başlattık.

-Mamak Arama Kurtarma Timi – MAKUT: Mamak Belediyesi bünyesinde, afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak üzere MAKUT ekibimizi kurarak eğitim çalışmalarına başladık.

-Huzur ve Güvenlik Timi: Mamak’ta zabıta ve güvenlik personelinden oluşan ‘Güven ve Huzur Timi’ni kurduk. Ekipler, akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar parklarda görev yaparak, huzuru bozanları ve parka zarar verenleri uyarıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-