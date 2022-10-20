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Mansur Yavaş Örnek Olmalı

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Abdulkerim SOLAK

EGO birkaç gündür tartışmaların odağında. Bundan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey’de nasibini almış durumda. Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin, maliyet ücreti altında kalmış olmasından dolayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tüm rakamları tek listede sıraladı ve tartışmaların alevlenip, büyümemesine yardımcı oldu.

Aslında rakamların açıklanması ve tartışmalara “alın size” dolayında yanıt verilmiş olması. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş huzurunda, tüm Belediye Başkanlarına ders olmalı. Sahte, yalan, doğrulanmamış evrak ve bilgiler ile bilgi veren Belediye Başkanları utanır mı bilmiyorum.

Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey’i tebrik ediyorum.

Ayrıca Mansur Yavaş açıklamasında; “bugün geldiğimiz noktada kişi başı maliyeti 18 TL’yi bulmasına rağmen otobüs ücretlerimiz sadece 6,50 TL” ifadelerini kullandı. Mansur Bey’in bu açıklamasına bakıldığında durum gerçekten şok edici.  İndirim ve bütçe kolaylığı olarak vatandaşa güzel yardımlar yapılmış olsa bile EGO tarafında durum gerçekten üzücü.

Bu konuda Mansur Yavaş ve EGO yetkililerine büyük iş düşüyor.  Bundan kimsenin kuşkusu yok ancak bu tartışmalar alevlendiği esnada, çıkıp tüm rakamları tek, tek açıklayan Mansur Yavaş’a kolaylıklar dilerim.
Ankaralı vatandaşlar olarak, EGO’nun tüm imkânlarından yararlanmış olsak bile bu kolaylıkların devam etmesini temenni ediyorum. Elbette EGO yetkileri ve Mansur Yavaş Bey bu konuda Ankaralı vatandaşların yanında olmaya devam edecektir… 
 

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