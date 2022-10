Müminin Nuru Abdest

Namazın şartlarından birisi olan abdest namaz ve kabeyi tavaf etmek tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için vücudun belirli avuzlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya mesh etmektir.

Abdest mustakil bir ibadet olmayıp belii ibadetleri yapmak için vasıta niteliğinde nir ibadettir, manevi temizlik ve namaz başta olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest aynı zamanda maddi bir temizlenme vasıtasıdır.

Abdest Kuranı Kerimde şöyle bildirilmektedir, Ey iman edenler namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın ayetin sonunda bunların müminlere zahmet olsun diye farz kılınmadığı bilakis onları maddi ve manevi kirlerden temizlemek ve günahlardan arındırmak için farz kılındığı ve abdestin şükür gerektiren bir nimet olduğu açıklanmaktadır bu oldukça anlamlıdır, zira yüce Allah'ın emir ve yasaklarında nice hikmetler ve insanlar için pek çok faydalar bulunduğu muhakkaktır, Hz Peygamber'in hadisleri ışığında abdestin müminlere sağladığı faydaları ve kazançları izah etmeye çalışalım.

Abdest müminlerin nurunu artırır, abdest müslümanın yüzünü nurlandırır, el e ayaklarını beyazlatır Allah'u Teala kıyamet gününde abdestle nurlanan kullarına özel muamelelerde bulunur Hz Peygamber S.A.V şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet günün de abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır, yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın buyurarak şartlarına riayet ederek abdest alan kimseleri müjdelemiştir.

Kişinin nurunu artırmasının yolu abdest azalarının yolu farz olan yerlerin ötesine geçecek şekilde iyice yıkamasıdır. Nitekim başka bir hadiste buna işaret edilmiştir, müminin nuru ve beyazlığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır. Abdestin kişinin nurunu artırması kıyamet gününde nurunu artırdığı gibi mahşerde diğer insanlardan ayırt edilmelerine ve tanınmalarına vesile olacaktır. Abdest günahların bağışlanmasına vesiledir, abdest almak insanı maddi kirlerden temizlediği gibi manevi kirlerden hata ve günahlarında da arındırır hadisi şeriflerde şöyle buyrulmuştur.

Müslüman veya mümin bir kul adest alır ve yüzünü yıkarsa gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar iki elini yıkadığında elleri ile tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ellerinden çıkar ayaklarını yıkadığı zaman ayakları ile yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun başkalarına da hem fiilen göstererek öğretmişler hemde Hz Peygamberimizin bu hususta ki sözlerinden nakletmişlerdir.

O halde bizlerde Allah'ın rızasını kazanmak dünya da ve ahirette abdestin nuru ile nurlanmak günahlarımızdan arınmak ve cennette yüksek derecelere nail olmak istiyorsak abdestimizi farzlarına sünnetlerine ve edeplerine riayet ederek güzelce almalıyız. Allah'ın emir ve yasaklarına uymalıyız Yüce Allah'ın kirlerimizi suyla temizlediği gibi kalplerimizide iman gücü ile temizlesin. Selam ve Dua ile