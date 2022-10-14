Yapı Kayıt Belgesi iptal edilenlere af geliyor!

İmar Barışı kapsamında aldıkları Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilerek, haklarında idari ve cezai işlem başlatılan vatandaşlara iyi bir haberim var.

Bu konuda Meclis’e bir kanun teklifi sunuldu; af geliyor.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından Meclis Başkanlığı’na gönderilen “İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, yeni bir İmar Barışı anlamına geliyor.

Teklifle, geçtiğimiz yıllarda ruhsatsız yapılar için uygulamaya konulan İmar Barışı'nda milat kabul edilen 31.12.2017 tarihinin 30.7.2022’ye çekilmesi ve Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemler ve para cezalarının iptal edilmesi amaçlanıyor.

Malum 6 Haziran 2018’de İmar Kanunu’nda değişiklik yapılarak, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların ruhsatlandırılması için ilgili yapıların sahiplerine Çevre Bakanlığı’na başvurmaları halinde belli bir ücret karşılığı Yapı Kayıt Belgesi verilmişti.

Son müracaat tarihi 31.10.2018 olarak açıklanmış, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin de 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi istenmişti. Daha sonra tarihler uzatılarak, başvuru süresi 15 Haziran 2019’a, ödeme süresi ise 30 Haziran 2019’a çekilmişti.

Kamuoyunda İmar Barışı olarak bilinen düzenleme kapsamında 1 milyon 813 bin 768 yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmış, karşılığında devlet vatandaşlardan 15 Milyar 619 Milyon 716 bin lira tahsilat yapmıştı.

Çevre Bakanlığı daha sonra, bu 1 milyon 813 bin 768 Yapı Kayıt Belgesi’nden bazılarını, “31.12.2017 tarihinden sonra yapılan yapılar için alındığı” gerekçesiyle iptal etmiş… Bu iptalin akabinde ilgili yapı sahipleri hakkında idari ve cezai işlemler başlatılmıştı.

Mustafa Destici, Yapı Kayıt Belgesi iptallerinin çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğinden yola çıkarak hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, şöyle dedi:

“Yapı Kayıt Belgesi verilmesi hususunda değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve süre uzatımında ki anlaşmazlıktan kaynaklanan ve bu nedenle de yapı kayıt belgesi iptal edilen yapı sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik kanunda belirtilen tarihlerle ilgili düzenleme yapılmıştır.

Yüzbinlerce vatandaşımız ve onbinlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde, idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Yapı kayıt belgesi alan ve sonra belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idare işlemlerin ve idare para cezalarının iptaline ilişkin düzenleme yapılmıştır.”

Sözkonusu kanun teklifi ise aynen şöyle:

"MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "30/7/2022" şeklinde, "31/10/2018" ibaresi "31/10/2022" şeklinde ve "31/12/2018" ibaresi "31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16 ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp amlan maddede belirlenen süre kayıtlanna aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32 nci ve 42 nci maddeler uyannca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezalan terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."

Destici’nin kanun teklifi Meclis’te yasalaşarak yürürlüğe girerse, İmar Barışı’nda son tarih 31.12.2017’den 30.07.2022’ye çekilmiş olacak… Aradaki 4.5 yıllık süre içinde inşa edilmiş olan “kaçak yapı”lara Yapı Kayıt Belgesi alma şansı doğacak.

Yasanın ikinci maddesi ile de, 31.12.2017’den sonra inşa edildikleri tespit edilince Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilen yapı sahipleri hakkında başlatılmış olan idari ve cezai işlemler düşecek.

Cumhur İttifakı’nda yer alan BBP’li Ankara Milletvekili Destici’nin sunduğu yasa teklifi, AK Parti ve MHP’den onay alabilecek mi?

AK Parti ve MHP’nin onay verip desteklemesi halinde teklifin hızlıca yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlgili vatandaşların gözü kulağı Cumhur İttifakı’nda; Meclis Genel Kurulu’nda.



