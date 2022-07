Ortak değerlerimizi yaşatma ve destekleme gibi önemli özelliklerimize sahip çıkmalı korumalı sahiplenmeliyiz.

Her şeyi kazanma hırsı üzerine kurarsak bizi koruyan, yaşatan hasletlerimizi yaralar, zedeleyebiliriz. Ortak değer yargılarımıza sadece yapana uygulayana zarar vermez, toplumun en güçlü temellerine, kaynaştıran değerlerimize zarar verebilir.

Bizi millet yapan, güçlü yapan muhteşem mazimiz yanında, dünya milletleri arasında öne çıkaran hayranlıklarımız özelliklerimiz bizim ortak değerlerimizdir. Ortak değerlerimizin hassas noktaları, nefes alan yapıları ortak topyekün hepimizin değerleridir. Bizi yücelten, farklılaştıran, değerlendiren, kıymetlendiren, ortak değerlerimizdir.

Bu değerler; yardımlaşma, komşuluk, sevgi, saygı, sevincini paylaşan, acısını, cenazesini, paylaşan vs. Gurur bir dünya şampiyonluğu, yolda karşıdan karşıya geçerken bir engelliye hayatını kolaylaştırma desteği. Millet olarak vatanımıza, ezanımıza, mabetlerimize merhamet, sahiplenme duygularımız gücümüzün işaretidir.

Her hafta başı okula girmeden ve haftasonu hep birlikte çocuk, gençlik heyecanı öğretmenlerimizin olumlu elektriği canla, heyecanla okuduğumuz İstiklal Marşı’mızı, heyecanla hafta başı tekrar tekrar okumak için zamanı iple çekeriz.

Yaralı, bakıma muhtaç bir hayvan gördüğümüzde ona yardım edip duyduğumuz mutluluk, özel günlerde sevdiklerimize aldığımız mesela kitap gibi mutlu yapan gayretlerimizdendir.

Bir deprem, yangın, kaza vs. topyekün millet olarak yardımlaşma, bir şeyler yapma haz duyduğumuz gayretlerimizdendir.

Vatanımıza saldırı olduğunda şehit olan askerimiz, polisimiz vs. topyekün güvenlik güçlerimize üzülür, tekrar olmaması için dua ve gayret ederiz.

Emperyalistlerden sömürmek, kendine muhtaç bırakmak için savunma sanayiine alınan silahları alma yerine kendimizin yapması aziz milletimizin ortak heyecanı ve alkışlamasıdır.

Vesselam yukarıda bir kısmını saydığım diğerlerini sayamadığım ortak değerlerimiz, bizi biz yapan topyekün insanımızın gururudur.

Onun için her birimiz bir siyasi partiyi destekleyebilir, gönlümüzden geçebilir. Büyük takımlar başta olmak üzere birini destekler ama hangisi olursa olsun başarısı ile hasseten de uluslararası başarılarda tek vücut oluruz.

Onun için yaşatmamız, korumamız gereken değerlerimizi, milli bir hassasiyetle korumalı, yaşatmalıyız. Bizi biz yapan ulusal ve uluslararası meselelerde omuz omuza, gönül gönüle benim vatanım diye sarılmalı sahiplenmeliyiz.

Milli servetimize sahip çıkmalıyız. Devletten teşvik aldıysa daha başka yardımlar aldıysa ürettikleri bu ürünleri piyasa fiyatı düşmesin diye çöpe dökenlerin yukarıda saydığımız ve sayamadığım değerlerini tekrar gözden geçirmelidir. Benim vergilerimle ona yapılan desteğin hesabının sorulması gerektiğine inanıyorum.

Birbirimize saygılı olalım. Tahammüllü olalım.

Millet olalım, güçlü olalım, can olalım, yardımcı olalım. Hep birlikte güzel günlerin sahibi büyüyen model ve çözüm üreten millet ve insan ülke olalım.

Vesselam hep birlikte insan, kardeş olalım.