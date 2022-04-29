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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazar hareketliliği başladı

Başkent’in alışveriş denildiğinde ilk akla gelen tarihi semti Ulus’ta bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için çarşı-pazarlara akın etti.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazar hareketliliği başladı

Başkent’in tarihi semti Ulus ve çevresinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram alışverişi için tarihi Çerkeş Sokak’a akın eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Pandeminin gölgesinde geçen bayramlardan sonra çarşı ve pazarları kalabalık görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten esnaf, bu bayramdan umutlu olduğunu belirtiyor.

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BAYRAM TELAŞI BAŞLADI
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Başkentli vatandaşlarda bayram telaşı başladı. Bayram alışverişine çıkacak vatandaşları büyük umutlarla bekleyen Başkent esnafı,  bu yıl umduğunu buldu. Vatandaşlar ise geçen iki yılın aksine alışveriş için çarşı ve pazarlara akın ederek, esnafın beklentisini karşıladı. Umduğunu bulan Başkent esnafı ise işlerin açılmasından mutlu.

ULUS’A AKIN ETTİLER
Bayram alışverişi denildiğinde ilk akla gelen semtlerden birisi olan tarihi Ulus ve çevresi ise son günlerde vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi eksikliklerini tamamlamak isteyen Başkentliler, tarihi semte akın ediyor. 

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ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Alışveriş denilince ilk akla gelen yerlerden olan tarihi Çerkeş Sokak’ta objektiflerimize yansıyan kareler, kalabalığı gözler önüne seriyor. Pandeminin gölgesinde geçen bayramlardan sonra çarşı ve pazarları kalabalık görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten çarşı-pazar esnafının ise yüzü gülüyor.

VATANDAŞ PAHALILIKTAN YAKINIYOR
Vatandaş ise tezgâhlardaki pahalıktan yakınıyor. Buna rağmen mecburiyetten dolayı alışveriş yaptıklarını kaydeden vatandaşlar şu ifadeleri kullanıyor, “Giyimden tutunda gıda malzemelerine kadar bütün ürünler pahalı. Buna rağmen mecbur alışveriş yapıyoruz. Çünkü iki yıldır bayramı doyasıya yaşayamamıştık. İhtiyacımız kadar alıyoruz, israfa kaçmıyoruz” dedi.

HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR
Alışveriş için Ulus’u tercih etmelerindeki en büyük etkenin ise her bütçeye uygun olması olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Ulus’ta alışveriş yapmamızın sebebi her bütçeye göre ürün bulunabilmesi. Örneğin 30 liraya da pantolon, tişört, gömlek var, 100 liraya da, 200 liraya da. Bayram şekerinin kilosu marketlerde 50-60 liradan başlıyor, burada 20 liradan başlıyor. Yine aynı şekilde birçok ürünün hem ucuzu hem pahalısı var. O yüzden ilk tercihimiz Ulus oluyor” diye konuşuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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