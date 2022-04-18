Ramazan’da Filistin

Şehid Halil Kantarcı'nın dediği gibi: "Her Ramazan ayında kâfirler ve zalimler azar! Fark ettiniz mi?"

Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da İşgalci İsrail mukaddes mescidimiz Aksa'ya saldırılarını artırdı.

Müslümanlara eziyet etmeyi meşrulaştırmış siyonist köpekler, 13 yaşında işkence ve gözaltına alınan Ahmet Manasra adında ki bir Filistinli çocuğu askeri mahkemelerinde yargılıyor. Ümmet sessiz! İslâm ülkeleri, bir takım adet yerini bulsun hesabı laftan ibaret kınamaların ötesine geçemiyor. Nereye kadar kınama? İnsan merhametinden dolayı eşini, dostunu kınar. Düşman kınanmaz, haklanır. En tabiî reflekslerimiz tarumar olmuş hâlde. Bize düşen, Hz. Ebubekir'in "ağlayan ağlasın, ağlayamayan da ağlar gibi dursun!” hikmeti çerçevesinde, ıstırabımızı dâim kılmak ve bunu şuurlaştırmaktır.

Çağından mesul Müslümanlar olarak bizler insanlığa numûnelik teşkil etmeliyiz. Bugün dünyada işlenen her türlü haksızlık, bizim adam olamamamızdan kaynaklanmaktadır. Biz öyle bir hâle gelmişiz ki, acı duyma melekelerimizi yitirmişiz. Bugün dünyada Ümmet-i Muhammed'in başına gelenler, biz millet olarak tarihî misyonumuzu kaybettiğimiz için, bizim yüzümüzden gelmiştir. Kuru kuru karşı çıkmalar ve tweet atmalar çözüm değil. Yaşanan hâdiselerin suçluluk duygusunu hissetmeli ve sorumluluk altına girmeliyiz. Âdetâ bir film seyrederken, birkaç dakikalığına oradaki olaydan müteessir olup, aradan zaman geçince horul horul uyumaya başlayan insanlardan olmamalıyız.

Üç maymunu oynayan "BirLEŞmiş Milletler - Domuzlar Diktatoryası" Ukraynalı kadınları dünya gündemi yaparken, siyonistlerin kurşunuyla şehit edilen altı çocuk annesi Ghada Sabateen'i görmemezlikten geliyor. Nerede İnsan Hakları?

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun şu şiiri, Filistinli Müslümanların durumunu özetlemektedir:

‘’oyuncak tanımadan tüfeği tanıdı,

kurşunu tanıdı,

gerçek dostu,

düşmanı tanıdı.

yürümeden daha ölümü tanıdı,

çocuklarımız.

öğrendiler onlar için olmadığını,

insan hakları beyannamesinin!’’

Mukaddes belde Kudüs yalnızca Filistinlilerin değil, tüm ümmetin ortak davası ve namusudur. Bilinçlilerden olma duâsıyla...

“Yâ Muntakim Allah, bizi intikamına memur et!”