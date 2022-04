Ramazan’ın Faziletleri

Mübarek ramazan ayı Müslümanlara Allah’ın emirleri karşısında sorumluluk bilincine yani takvaya erişme fırsatı sunuyordu. Böylece toplumsal dayanışma paylaşma şuurunu aşılayarak bir anlamda irade eğitimi vermek sureti ile müminlere kişilik kazandırıyordu. Kuranı Kerimde adı anılan tek aydır Ramazan ayı Yüce Allah onu sadece anmakla kalmamış yukarıdaki ayetlere aynı zamanda onu oruç ayı olarak ta belirlemiştir işte bütün bu ayrıcalıkları ile kültürümüzde Ramazan on bir ayın sultanı olarak kabul görmüştür.

Ebu Hureyre’nin rivayet ettiğine göre Resulullah (S.A.V) in kesin emir vermeksizin insanları Ramazan gecelerini ibadet ile değerlendirmeye teşvik ederek şöyle derdi; Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır Ramazan ayının içerisine girdiğimiz son on gününde Peygamberimiz bu günlere ayrı bir önem verir ve mescidi saadette itikafa girer ibadet ve taatle meşgul olurdu. Peygamber Efendimizin bu uygulaması vefat edinceye kadar devam etmiş her yıl on gün itikâfa girerken vefat ettiği yılın itikafı yirmi gün sürmüş o yıl Ramazan ayında Cebrail (A.S) Kuranı Kerimi 2 defa arz etmişti. Ramazan ayını mübarek kılan en önemli unsurlardan biri de Kadir gecesidir. Bu geceye çok önem veren rahmet Peygamberi Ramazan ayı içinde gizlenmiş olan Kadir gecesini Ramazan ayının son on günü içinde arayın buyururdu. Ramazan ayının son on gün içinde ki pek sayılı gecelerin Kadir gecesi olma ihtimalinden dolayı kendisi de aile efradı ile birlikte yirmi üçüncü, yirmi beşinci ve yirmi yedinci geceleri uzun süre ibadet ederek geçirirdi. Resulullah (S.A.V) bir aylık rahmet mevsimini ibadetle taatle geçirmiş olmanın sevincini ashabı ile birlikte bayram ederek kutlardı.

Ramazan ayından istifade etmek biz Müslümanların iradesine bırakılmıştır. Değerlendiren mümin için Ramazan bulunmaz bir hasat mevsimi maddi ve manevi bir arınma iklimidir. Ramazana yetiştiği halde onun kadrine ve kıymetini bilmeyin bir kişi ise kaçırılmış bir fırsat hatta bir vebal olacaktır. Ey inananlar Kuranı Kerimde oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı, Ramazan ayı insanlara birer yol gösterici doğrunun veya doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuranın indirildiği aydır buyrulmuştur. Asırlardır Ramazan Müslümanlar arasında bir ay boyunca kutlanan bir bayram esintisidir.

Ülkemizde açılan iftar çadırları ışıl ışıl yanan minarelerin arasını süsleyen mahyalar ramazan fenerleri Medine de her milletten Müslümanların sokaklara açıp kardeşlerini yalvararak davet ettiği iftar sofraları ve dünyanın dört bir yanında teravih namazlarına koşan milyonlar, hepsi Ramazan ayının coşkusudur. Ramazan ayı içerisinde bizlerde bu değerli vakitleri en iyi şekilde Resulullah’ın uyguladığı ibadetlerle geçirmeye özen göstermeliyiz, bu güzel ve coşkulu günleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz Ramazan ayından günahlardan dökülmüş ve mümin kul olarak çıkabilmek ve sadece oruçluların girdiği Reyyan kapısından girmeyi Rabbimizden niyaz etmeliyiz. Allah (C.C) tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Selam ve Dua ile.