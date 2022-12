Şeker-İş Sendikası işçilere destek oldu

İşçilere destek için gelen Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, işçi hak ve özgürlüklerine saygı duyup bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep etti. İşçiler ve Gök firmaya tepkilerini fabrika önünde halay çekerek duyurmaya çalıştı.

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Japon sermayeli Nısshın Seıfun Türkiye Makarna işçileri, sendikalı çalışmak istedikleri ya da ücretlerinde kendilerine dayatılan sefalet zamlarına karşı durdukları için işverenler tarafından baskıya uğradıklarını ve istifaya zorlandıklarını duyurdu. İstifaya zorlandıkları öne sürülen işçilere destek ise Şeker-İş Sendikası’ndan geldi. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Ekmeğimiz için sonuna kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Hem üretimin devamlılığı hem de yasal haklarımızı toplu iş sözleşmesi ile teminat altına almak için daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Üyelerimizin Sendikal hak ve özgürlüğüne saygı duyulmasını, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz” dedi.



İŞVEREN İSTİFAYA ZORLUYOR

Son zamanlarda sektördeki işçi arkadaşlarımız, sendikalı çalıştığı için istifaya zorlandıklarını ve bunun sonucunda sendikalı çalışmak isteyen kişilerin işten çıkarıldığını kaydeden Gök, “Sendikamız Şeker-İş, Nısshın Seıfun Türkiye Makarna Ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş. fabrikasında örgütlenme çalışmalarını tamamladıktan sonra 08.08.2022 tarihinde Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusunu yapmış ve Çalışma Bakanlığı'nın 11.08.2022 tarihli yazısı sendikamıza 15.08.2022 tarihinde ulaşmıştır. Çalışma Bakanlığı sendikamızın Nısshın Seıfun Türkiye Makarna Ve Gıda San. Ve Tic. A.Ş. fabrikasında çalışan 103 işçi içinden 55'inin Şeker-İş Sendikası üyesi olduğunu, yasanın aradığı yeter sayısına ulaştığını ve çoğunluğu sağladığını resmen onamıştır. Buna rağmen Çalışma Bakanlığı'nın Sendikamıza verdiği olumlu yetki tespitine işveren tarafından itiraz edilmiş olup, İlk mahkeme oturumu 20 Aralık 2022 günü Ankara 4. İş Mahkemesinde görülmeye başlanacaktır” şeklinde konuştu.

YASALAR İŞÇİLERİN LEHİNE DEĞİŞTİRİLMELİ

“Yasalarımız, devletin Çalışma Bakanlığı tarafından sendikalara verdiği yetkiye, işverenlerin sudan sebepler göstererek itiraz etme hakkı tanımaktadır” diyen Gök, çalışanların itiraz etme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Gök, “Sendikamız işverenlerin itiraz etme hakkını genel olarak kötüye kullanıyor olmalarından kaynaklı rahatsızlığını daha önce defalarca kamuoyuna iletmiş ve bu işyerinde yaşanan benzer durumdan kaynaklı olarak yeniden açıkça ifade ediyoruz. Bu yasalar, sendikal örgütlenmenin önünde bir engel oluşturmaktadır. İşverenler, yasadaki bu boşluğu, kötü niyetli olarak kullanmaktadır. Bu yasaların işçilerin lehine bir an önce değiştirilmesini yetkililerden acilen talep ediyoruz” diye konuştu.



İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPILIYOR

Şeker-İş Sendikası olarak Nısshın Makarna fabrikası işverenine herhangi bir karşı üslup ve tutumda bulunulmadığına değinen Gök, sözlerine şu şekilde devam etti: “İşveren sendikalaşmayı Çalışma Bakanlığı’nın yazısı üzerinden öğrendiği günden sonra işçileri ikna odalarına çekerek sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında açıkça ayrım yapmıştır. İşçiler kimi zaman sendikadan istifa etmeleri durumunda yeni bir unvan, görevde yükselme ve yüksek miktarda paralarla sözde ödüllendirmeye çalışılmış kimi zaman ise karşı çıkan işçileri tek tek sorgu odalarına çekerek baskılar ve tehditlerle gözdağı vermişlerdir.”



ZORLAMALAR KANUNSUZDUR

Gök, bu gibi zorlamaların kanunsuz olduğunun altını çizerek, “T.C. Anayasası, Madde 51’de belirttiği gibi ‘Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.’ Bu Anayasal hakka dayanarak hazırlanan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25. Maddesinde de açıkça yer verilmiş ve Türk Ceza Kanunu, Madde 118’de ise ‘Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya; Sendikanın faaliyetlerine katılma veya katılmamaya, Sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” dedi.

Ankara'da işçiler Japon firmayı göbek atarak protesto etti.



“HUKUK DIŞI DAVRANIŞLAR DOSTLUĞUMUZU ZEDELİYOR”

Gök, “Tüm bu yasal ve anayasal haklara rağmen, Nısshın Makarna fabrikası işçileri sendikalı oldukları için ayrımcılığa uğramakta ve işten çıkarılmayla tehdit edilerek adeta harakiriye zorlanmaktadır. Japon Anayasasının insan unsuruna verdiği değer iyi bilinmektedir. Nasıl ki Japonya'da İşçilerin örgütlenme ve grev hakkı Anayasaca sağlanmış ve teminat altına alınarak bundan taviz verilmemiş ise ülkemiz Anayasasında toplu sözleşme ve örgütlenme hakkının engellenmeye çalışılması hangi aklın ve mantığın ürünüdür? Unutulmamalıdır ki, burası Türkiye’dir. Zaferlerle dolu tarihleriyle ve onurlarına düşkün olmalarıyla bilinen birbirini tamamlayıcı coğrafik özelliklere sahip Türk ve Japon halklarının ilişkileri 1890 yılına dayanan çok önemli tarihsel birlikteliğe sahiptir. İki ülke halklarının sosyal dokularındaki ortak benzerlik ve zihniyet yakınlığı ise dikkate değerdir. Türk ekonomisine güç katan Japon Nısshın Makarna İşletmesi yetkililerinin varlık nedenleri olan işçilerin, sendikal yaklaşımlarına sert ve tavizsiz bir tutum sergilemeleri ve hukuk dışı davranışlarına şahit olmak bizleri derinden üzmekte ve iki ülke dostluk bağlarını zedelemektedir” ifadelerini kullandı.



BİR AN ÖNCE YANLIŞTAN DÖNÜN ÇAĞRISI

Son olarak Nısshın yetkililerine seslenen Gök, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiği belirtti. Gök, “Nasıl ki Samuraylar ve Yeniçeriler ‘Ölmeden Önce Ölmeyi’ seçmişler ve bunu uygulamışlar ise bugün burada bizler Nısshın Makarna çalışanları olarak ekmeğimiz için sonuna kadar mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Hem üretimin devamlılığı hem de yasal haklarımızı toplu iş sözleşmesi ile teminat altına almak için daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Üyelerimizin Sendikal hak ve özgürlüğüne saygı duyulmasını, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve Nıssıhın Makarna yönetiminin Şeker-İş Sendikası’nı muhatap kabul edip, bir an önce toplu sözleşme masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz. Aksi durumda, benzer eylemleri önce Japon Büyükelçiliği önünde gerçekleştireceğiz. Ardından, Nısshın Makarna fabrikasında yaşanan hukuksuzluğu uluslararası boyuta taşıyarak tüm dünyaya duyuracağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-