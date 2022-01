Sezen Aksu Haddini Bil!

Sezen Aksu, yeni yayınlamış olduğu "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile eşi Hz. Havva annemize hakaret etti. Şarkının sözleri "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete" diye başlarken, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" gibi hadsiz ifadelerle devam ediyor. Toplumumuzun sanatçı müsveddeleri herhangi bir şarkı veya film çıkaracağı zaman, Müslüman kesimi hiçe sayarak İslâmî değerlere saldırmayı adet edinmiş hâldeler. İrinleri dolduğunda çıban gibi patlayan bu sefihler, sözde ‘’özgürlük’’ adı altında her türlü hakareti meşru görürken, Müslüman halkın dini değerlerine karşı zerre saygı göstermiyor, yapılan çalışmalar Müslümanları rahatsız eder mi etmez mi diye hiç düşünmüyor. Allah Teâlâ Hz. Adem’e bütün isimleri, yani maddî ve mânevî varlıkların ve kavramların isimleriyle bunların özelliklerini yahut isim verme, dil icat etme kabiliyetini öğretmişken; aşk adı altında düşüp kalkmadığı adam, meze olmadığı masa kalmamış, ar ve namustan nasibini almamış bu şırfıntı kadın, cahillik ithamında bulunma cüretini gösteriyor. Fikirde şahsiyeti olmayan zevatların, üslubundan da şahsiyet beklemiyoruz. Bu kimseler İslam'a sövmekten başka fikre sahip olmadıklarından, fikrin değil İslam'a sövmenin özgürlüğünü istemektedir. And olsun ki bu müsveddeler mukaddesatımıza saldırdığı müddetçe, sonuna kadar kutuplaşacağız! TCK'nın 216. Maddesi gereğince, kamuoyu tarafından savcıların harekete geçmesi için çağrı yapılırken, çirkin sözleri sebebi ile gündem olup tepkileri üzerine çeken Sezen Aksu hâlâ daha bir açıklamada bulunmadı. Hâkim bir davayı temsil ettiğimize göre, tabiî olarak mahkûm tavrı takınmayacağımızı ilan eder, değerlerimize dilini uzatanlara had bildirmek borcunda olduğumuzu beyan ederiz.

Fikirse fikir, kavgaysa kavga!..