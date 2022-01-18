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Bu Pazar Pursaklar’da Buluşuyoruz

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Alperen Aydın

Pursaklar Belediyesi tarafından, Pursaklar Yaşam Merkezinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Kitap Günleri, 14-23 Ocak tarihleri arasında devam edecek.

Çeşitli yayınevleri kitap fuarında standını açarken, yazarlar da imza günlerinde kitapseverlerle bir araya geliyorlar. 
Biz de Pursaklar Kitap Fuarında 23 OCAK’ta yer alacağız. 

SON KALENİN BURCUNDAN kitabımı Allah’ın izniyle bu PAZAR günü Çınaraltı Yayınları standında imzalayarak okuyucularıyla bir kez daha buluşturacağız.

Tüm okurlarımızı, kitapseverleri Pazar günü, Pursaklar Kitap Fuarında Çınaraltı Yayınları standına bekliyoruz.
“Son Kalenin Burcundan” ismini verdiğimiz kitap “Dikeni bıraktılar, gülümüzü aldılar.” diyerek sistemi hedef almakta ve vatanımızda dönen kirli hesapları, mazlum coğrafyalarla beraber öncü şahsiyetleri de anlatmakta.
 Son Kale olarak gördüğümüz Türkiye’mizin mana muhtevasını hatırlatmak amacıyla sizlerle buluşturuyoruz. 
Biz, son kalenin burcundan ehli sünnet güller yetişsin diye, küfrün dikenlerini yolmak için geliyoruz. 
Adres: Merkez Mahallesi / Cumhuriyet Caddesi / Alaaddin Keykubat Sokak PURSAKLAR YAŞAM MERKEZİ 

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