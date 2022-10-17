Sonbahara renk katan festival

Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Özellikle öğrencilere Başkenteki müzeler gezdirildi. Festival kapsamında birçok etkinliğin yapılması ile sonbaharı yaşayan Ankara’ya farklı renkler katıldı. Birçok sanatçı ve eseri Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Özellikle Ankara’nın tarihi ve kültürel mirası olan Altındağ Hamamönü, Ulus ve Ankara Kalesi’nde yapılan etkinlikler turistlerin ilgisini çekerken Ankaralılara da şehrin tanıtımını yapma imkânlıda verdi.



Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi’nde yapılan ilçelerin tanıtım etkinlikleri yapıldı. 13 ilçe belediyesinin katıldığı etkinlikte ilçelerin yöresel lezzetleri, projeleri ve gezilecek yerleri sergilendi.

Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi Başkken Kültür Yolu festivali kapsamında yeniden canlandı. Düzenlen etkinlikte 13 ayrı belediye 13 ayrı ilçe yöresel lezzetlerini ve tarihini yaptığı etkinliklerle vatandaşın beğenisine sundu. Ayrıca etkinliklerde öğrencilerin sunduğu tiyatro ve mehter takımı gibi programlar öğrencilerin becerilerini geliştirirken kalabalığa hitabet yeteneğine de değer kattı.

1 – 23 Ekim Tarihleri arası devam eden Başkent Kültür Yolu Festivali’nde binlerce yıllık geçmişin izinde oluşmuş zengin kültürel mirasıyla, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bir başkent olan Ankara, 1 – 23 Ekim tarihleri arasında, bu yıl ikincisi düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali, Ankara kadar köklü bir geçmişe sahip olan Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içine alan 5.7 kilometrelik bir güzergâh üzerindeki 70 farklı noktada gerçekleşecek. Festival, 500’den fazla etkinlikte Ankaralıları ve çevre illerdeki sanatseverleri 5000’e yakın sanatçı ile buluşturuyor.

Bir asırdır Cumhuriyetin başkenti görevini üstlenen, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olan Ankara, ikinci kez ev sahipliği yapacağı Başkent Kültür Yolu Festivali ile Ankaralılara kültür ve sanat dolu 23 gün yaşatacak. Festival boyunca gerçekleşecek konserlere, sergilere, söyleşilere, spor müsabakalarına ve atölyelere tüm Başkentliler davetli olacak.



