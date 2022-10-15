Yaşam kaynağımız çocuklar

Hepimizin ortak hedefi çocuklarımızın iyi yetiştirilmesidir. Çocuklar bizim en önemli yaşam kaynağımızdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli icatlarından biri şüphesiz televizyondur. Televizyondan yetişkinlere oranla çocuklar çok daha fazla etkilenirler. Televizyonun günümüz teknolojileriyle birçok duyuya hitap ediyor olması çocukların ilgisini çeker. Ekrandaki renkler ve sesler çocukları kolayca etkisi altına alabilmektedir. Çocukların bilinçaltına ve hayal gücüne doğrudan bir etki yaratmaktadır. Çocuk televizyonun sanal dünyasını gerçekmiş gibi algılar ve televizyonu sosyal çevresi olarak değerlendirir. Televizyon karşısında çok fazla zaman harcayan çocuk gerçek ile sanal dünya arasında bağ kuramaz. Bu nedenle televizyon izleme sıklığı ebeveynler tarafından dikkat ve kontrol edilmesi gereken bir durumdur.

Televizyondaki bütün programlar çocuk üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Çocuklar için çizgi filmler vazgeçilmezdir. Anne ve babalar da çocukları oyalamak için bilinçsiz bir şekilde çizgi filmleri izlettirmektedirler. Okul öncesi çocukların bilinçli veya bilinç dışı izledikleri çizgi filmlerden etkilendiği görülmektedir. Çocukları en fazla şiddete yönelik çizgi filmler etkilemektedir. Bu durumda çocuğu agresif saldırgan bir hâle getirmektedir. Şiddet içeren çizgi film izleyen çocukların bunu arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden, oynadıkları oyunlara kadar yansıttığı görülür. Bu tür çizgi filmlerde konu ne olursa olsun her zaman bir iyi ve bir kötü olduğunu, sorunların ise daima şiddete başvurarak çözümlenmekte olduğu görülür. Çizgi filmlerde gerçekte olmayan durumlar anlatıldığı ve çocukların da gerçek dünyayı böyle algıladığı düşünülmektedir. Çocuklar izledikleri çizgi filmlerden etkilenir ve onları rol model alıp taklit ederler. Gerçek hayatta o rol modele bürünüp şiddete başvuran çocuk, yaşadıklarının izledikleri gibi olmadığını fark eder ve hayal kırıklığına uğrar.

Çocuğun bir şekilde televizyona maruz kalması onu okumaktan, sinema ve tiyatroya gitmekten, çevresiyle sosyalleşmesinden yoksun bırakmaktadır. Bütün bunların hepsi çocuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini olumsuz etkiler. Çizgi film kahramanlarıyla ilgili ürünlerin satışı çizgi film endüstrisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Bu kahramanların resimleri, figürleri, isimleri ve akla gelebilecek her türlü çocuk eşyasında yerini almıştır. Çocuklar kendileriyle bir bütün olarak algıladıkları bu kahramanları hayatlarının her alalında olmasını isterler. Çocukların saldırganlık ve şiddet gibi olumsuz içeriklerden korunması için anne ve babalar başta olmak üzere, medya sahipleri ve yetkili kurumlar iş birliği içinde hareket etmelidirler. Ayrıca çocuklarımızı yanlış rol modellerden korumamız gerekmektedir.