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Su Kesintisi 25 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 25 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 25 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 25 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 25 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 25 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 25 Ocak 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

25 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.01.2022 09:15:00
Tamir Tarihi: 25.01.2022 13:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ DELTA SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDEYİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ TAMAMI

 

 

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