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TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir sorunların çözümü için acentelerle buluştu

TÜRSAB’ın 50. Yılına özel düzenlenen organizasyonda turizm sektöründe yaşanan sorunların çözümü için konuşan 25. Dönem TÜRSAB Başkan Adayı Ali Bilir, “Çözümsüzlüğün arkasında duran zihniyeti ortadan kaldırıp, yeni bir sayfa açacağız” dedi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir sorunların çözümü için acentelerle buluştu

Türk Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB), 50. Yılında sektörde yaşanan sorunları çözüme kavuşturup yeni bir başlangıç yapmak için, acenteler ve basın mensuplarıyla sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak için bir araya geldi. Seyahat acenteleriyle birlikte gerçekleştirilen buluşmada 2022 yılı turizmi ile 2023 turizm hakkında değerlendirmelerde bulunan 25. Dönem Başkan Adayı Ali Bilir, “Sorunlarımızda çözüm üretmenin yerine çözümsüzlüğün arkasında durmak gibi bir zihniyet var. Sorunlarımızı artık konuşmamak, yeni bir sayfa açmak için bu seçim çok önemli” dedi.

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 ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ KABULLENEN YAPI 

25. Dönem TÜRSAB Başkan Adayı Ali Bilir, “ Biz TÜRSAB’ın 50. yılında bugün sorun konuşan birim olmamamız gerekiyordu. Biz aslında beş yıllık sürede o dönemlerde halledilmeyen sorunları bugün çözmemiz gerekiyordu. Bizim temelde 10 tane sorunumuz var. 10 tane sorunun iki tanesini her yıl çözmüş olsaydık, beş senede bütün sorunlar ortadan kalkmış olacaktı. Biz bugün 25. Genel Kurul’a hazırlanırken Türk turizminin, Türk Seyahat Acenteler Birliği (TÜRSAB)’nin 2050 vizyonunu, dijital çağda neler yapılması gerektiğini konuşacağımız bir dönem hazırlamamız gerektiğini hep söyledim. Ancak bizim sorunlarımızın hala masamızda olduğunu ve çözüm için bir şeyler yapılmadığını, yapılanların da göstermelik yapıldığını defalarca paylaştım. En sonunda artık bunda bir çözüm üretmenin yerine artık çözümsüzlüğün arkasında durmak gibi bir zihniyet olduğunu gördüm” diye konuştu. 

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 TURİZM BARIŞ ELÇİSİDİR 

Turizm denildiğinde herkesin aklında ekonominin yer aldığını vurgulayan Bilir, “Turizm sadece ülkeye ekonomik katkı sağlayan bir sektör değildir. Turizm, ülkeler arası, insanlar arası, şehirlerarası kardeşliği, barışı taşıyan bir barış elçiliği görevini taşır. Bugün siz ‘ben çok rahatım, dinginim, huzurluyum ama yine de tatile çıkmak istiyorum’ diyene çok az rastlarsınız.  Hele şu izin dönemi gelse de tatile gitsem diyen kişileri daha çok duyarsınız. Dolayısıyla bugün gelişmiş ülkelerde psikologlar, psikiyatriler, hastanedeki hekimler reçeteye tatil yazıyor, seyahat yazıyor ve ülkenin sigorta sistemi bunun parasını ödüyor. Bizlerinde bugün ülkemizde bunu konuşmamız gerekiyor. Oysaki biz hala vize sorunu, taşıt sorunu, bilet sorunu gibi sorunları tartışıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

 AİDATLARIN NEREYE GİTTİĞİ BİLİNECEK 

Bilir, “Pandemi döneminde iki yıllık bir boşluk yaşadık. Bugün bizim aidat isterken yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi şu; ödediğimiz aidatlar nereye gidiyor? Biz Ankara bölgesi olarak, bu bölgede toplanan aidatların yarısı bölgeye kalacak ve bölge turizmi için, bölgedeki meslektaşlarımızın gelişimi, eğitimi, tanıtımı için ne gerekiyorsa onun için kullanılacak. Dolayısıyla sizler paranızın nereye gittiğini burada görürseniz o zaman rahat bir şekilde aidatlarınızı ödersiniz. Önce ait olduğunuzu bu kuruma hissettirmeniz gerekiyor. Siz ait olduğunuzu ancak böyle hissedebilirsiniz” diye konuştu. 

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 SEYAHATLERDE DİJİTALLEŞME  

Günümüz dünyasında her şeyin kolay ulaşılabilir olduğunu dile getiren Bilir, “Şu an bir tıkla her şeyi halledebiliyoruz. Artık her şey elimizin ucunda fakat biz 50 yıllık TÜRSAB tarihinde hala rehber sözleşmesi, otobüs sözleşmesi, yolcu listesi ile uğraşıyoruz. Dijital çağdan bahsediyoruz. Tamamen bu sitemin dijitalleşmesi gerekiyor. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Dijitalleştirince evrak hazırlama yükünden kurtulmuş olacağız. Bu sitem ile emin olarak yolda giderken tur nereden başlamış, kaç kişi var, nereye gidiyor hepsine şahitlik edebileceğiz. Tur bittikten sonra plaka kendiliğinden pasif bir duruma düşecek kaçak bir durum olursa denetimcilerin ellerinde bulunan cihaz alarm verecek. İşte o zaman polis çevirecek ve denetime tabi tutulacak” ifadelerini kullandı. 

 YENİ BİR SAYFA İÇİN ÖNEMLİ SEÇİM  

Bilir, “Ben bu mesleğin günümüz şartlarına göre yapılmasının peşindeyim. Çünkü benim başka yapacağım hiçbir iş yok. Yaptığım başka bir işte yok. Artık çocuklarıma bu iş kalsın istiyorum. Bu mesleği sadece ekonomik girdi olarak görmüyor, bir barış, kültür vesilesi olarak görüyorum. Dijital çağa geçmekle birlikte TÜRSAB’ı dijital plana geçirmemizle birlikte kaçak sistemi de tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bunu sağlayacağız. Her gittiğim bölgede bu bölgenin ihtiyacı ne ise (eğitim, personel, araç, denetim) siz kendi bütçenizle bunu yönetebiliyor konuma geleceksiniz diyorum. Ben buna mecbur değilim ancak ben bu yola tek başıma değil, yüzlerce arkadaşımla beraber çıktım. Benim sorunum neyse sizin sorununuz da aynısı. Bu sorunlarımızı artık konuşmamak için yeni bir sayfa açmak için bu seçim çok önemli ” dedi. 

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 UZLAŞI VE BARIŞ İÇERİSİNDE ÇÖZÜM  

Burası siyaset üstü bir kurum. Bugün her inançtan, her görüşten arkadaşlarımız var. Bizim siyasi kimliğimiz her zaman kadronun dışındadır. Böyle olmak zorunda. Bizim göreve geldiğimiz zaman hayatımızın her alanında ve her evresinde uzlaşı ve barış içerisinde meselelerimizi çözmek durumundayız. Her zaman barış içerisinde, meseleyi masaya oturarak çözeceğiz. Biz TÜRSAB’ı bir kişi yönetmeyecek. Hep birlikte, bölgelerimizle yöneteceğiz. Bölgelerimiz tam bağımsız olurken az evvel söylemiş olduğum gibi kendi bütçeleri olacak. Neye ihtiyacı varsa ona siz karar vereceksiniz” diyerek konuşmasını noktaladı. 

Buket Beslen/ İLKSAYFA-

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