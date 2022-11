Ünsal: "Hedefimiz hava parklarını ülkenin tamamına yaymaktır"

Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal, hava parklarına her geçen gün ihtiyacın arttığına dikkat çekti. Ünsal, “Hava parklarında Avrupa’nın çok gerisindeyiz. Hedefimiz bu tür hava parklarını ülkenin tamamına yaymaktır” dedi.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği ile Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği işbirliğinde Orhan Ünsal Hava Parkı’nda havacılık sektöründe yaşanan sorunlar ve atılması gereken adımlar değerlendirildi. Etkinlikte konuşan Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Genel Başkanı Orhan Ünsal, “Hava parklarına her geçen gün ihtiyaç artıyor. Bu yüzden hava parkları önemli. Biz hava parkları konusunda Avrupa’nın çok gerisindeyiz. Hedefimiz bu tür hava parklarını ülkenin tamamına yaymaktır” dedi.

ÜLKENİN HER TARAFINA HAVA PARKI HEDEFİ

‘Bu hava parkını buradan tanıtmak ve havacılık faaliyetlerinin buradan Türkiye’ye nasıl yayılması gerektiğini haykırmak istiyoruz’ diyerek sözlerine başlayan Ünsal, şunları kaydetti: “Havacılık hocalarını saygıyla anıyorum. Bu değerli büyüklerimiz Türk havacılık tarihinde yapmış olduğu çalışmalar bizlere bugün ışık tutmaktadır. Bu değerli büyüklerimizin başlattıkları ve çeşitli nedenlerle bitiremedikleri bu çalışmaları bitirmeye çalışıyoruz. Türk havacılık sektörüne katkı sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda projeler üretmeye çalışmaktayız. Bu hava parkı tamamen kendi imkânlarımızla yapılmış bir yerdir. Hedefimiz bu tür hava parklarını ülkenin tamamına yaymaktır.

HEDEFLERE ULAŞMANIN YOLU: DEVLET ELİ

Ünsal, Türkiye’nin ilk özel hava parkı olduğu iddia edilen Orhan Ünsal Hava Parkı’nda havacılık sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hava park alanlarının insanların kullanımına sunulması için havacılık maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Ünsal, maliyetlerin düşürülmesi için devletin kendilerine arazi desteği sağlaması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda hava parkında verilen eğitimlerle proje üretimine katkı sağlanacağını dile getiren Ünsal, “Bu hava parklarında ilerleyen zamanlarda sosyal etkinlikler de yapılacak. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için devletimizin bize hazine arazi desteğini sağlaması gerekmektedir. Arazilerin pahalılığını göz önünde bulundurduğumuzda özel sektörün bunları karşılaması zor gözükmektedir. Bu yüzden devletimizin, Milli Savunma Bakanlığı’mızın bize desteklerini sunmaları gerekir. Özellikle bürokratik alanda çektiğimiz sıkıntılar havacılarımızı bezdirmektedir. Gerekli yönetmeliklerin çıkarılması ve kolaylıkların sağlanmasını bekliyoruz.”

“KENDİ İMKÂNLARIMIZLA EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Ünsal, “Büyük şehirlerdeki park sıkıntılarının çözülmesi gerekiyor. Park ücretlerinin arkadaşlarımızdan alınmamasını ve arkadaşlarımızın muaf tutulmasını talep ediyoruz. Bizler kendi imkânlarımızla havacılık alanında geçlerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu tamamen arkadaşlarımızın fedakârlıklarıyla olmaktadır. Havacılık alanında eğitim görerek gerek teknisyenlik konusunda gerek havacılık konusunda eğitim alarak buralarda çalışmak isteyen gençlerimize destek olunmasını istiyoruz. Eğer devletimiz destek olmazsa bu tür gençlerimizin eğitim alması imkânsız gözükmektedir” dedi.

11 KURUMDAN İZİN ALMAK GEREKİYOR

Bünyesel hava parklarını açmak için yaklaşık 11 kurumdan izin almak gerektiğinin de altını çizen Ünsal, kurumlardan bir tanesinin izin vermemesi halinde hava parkının açılmasının mümkün olmadığını söyledi. Ünsal, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bunun başında Cumhurbaşkanlığı, Tarım Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler vb. gibi kurumlar geliyor. Devletin senkronize çalışması demek bizim işimizi kolaylaştırması demektir. Ankara’nın bu noktada durumu 15 Temmuzdan sonra hassaslaştı. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Şu an bu hava parkında iki okul faaliyet gösteriyor. Öğrencilere eğitim vermeye başladılar. Maliyetleri çok yüksek ama biz kar marjını çok düşük tuttuk. Özellikle yakıt maliyetleri çok yüksek. Bildiğim kadarıyla bu AVGAS’ın litre fiyatı 70 TL civarıdır. Bu yüzden çok ciddi desteklere ihtiyacımız var. Hem bize hem de öğrencilerimize destek gerekiyor. Devletin burada öğrencilere de desteği önemli”

AVRUPA’DAN ÇOK GERİDEYİZ

Ünsal, “Hava parklarına her geçen gün ihtiyaç artıyor. Hava parklarının önemi de artıyor. İster insansız hava uçağı olsun ister olmasın. Bu parklardan kalkan uçakların hepsinin bilgisi Esenboğa’ya veriliyor. Yoldan kalkıp gidilecek bir şey değil bahsettiğimiz şey. Hava parkı gerekiyor. Her isteyen istediği yerden kalkarsa sorunlar büyük olur. Bu yüzden belirli bir nokta olması gerekir. Artık paket servisleri bile drone ile yapılıyor. Buna uymamız gerekir. Türkiye hava parkları konusunda çok geride. Avrupa’da her şehirde hemen hemen dört hava parkı var. Bizde bu yok. Avrupa’da binlerce uçak var, Türkiye’de bu sayı 150 civarında. Bu rakamlar bile havacılık konusunda ne kadar geride kaldığımızı gösteriyor. İyileştirme yapılması şart” dedi.

Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği ve Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Orhan Ünsal Hava Parkı’nda yapılan açıklamaya Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nin başkanı Ömer Uzun, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve birçok gazeteci katıldı. Programa katılan gazetecilere sportif uçaklarla tur attırıldı. Aynı zamanda Model Uçak Kulübü’nün hazırlamış olduğu model uçak şovu programa renk kattı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-