Vatan Sağ Olsun

Son zamanlarda ülkemi ve ülkem insanını düşündüren olaylar meydana gelmektedir. Milyonlarca km uzakta bulunanlar müttefiklik dostluğu yerine ülkem ile ilgili yönetimin ne yapacağını, gerekirse başkomutanı indireceğine dair yaptığı beyanları halkımızı üzmüştür. Türkiye’nin bağımsızlığını, vatan sevgimizi, bayrak aşkını en güzel çağrılardan olan ezanın susturulamayacağını Orta Asya’dan Alparslan’a, Alparslan’dan İstanbul surlarındaki dalgalanan, Çanakkale’de kanlar içinde şehidimizin son anında bile yere düşürmediği bayrağımızı kimse indirmeyi düşünme değil aklına bile getirmemeli.

Vatansever insanlarımızı bu ve bunun gibi bizi hizaya getirme hayalleri, sömürü memleketi muamelesi yapmaları halkımızı rahatsız etmiştir.

Kendine hayrı olmayan Yunanistan üzerinden hayal kurma zamanı geride kalmıştır.

Göçmenler konusunda sınıfta kalan Avrupa bize ve bize umut bağlayan, yol bekleyen mazlumları üzmüştür.

Emperyalistlere güvenerek siyaset dilini ağırlaştırmaları, hareketleri halkımızı üzmektedir. Milli mücadele ile başlayan, Hacıbayram’da dualarla yeni meclise kadar gelip Cumhuriyetimizi kuran kahramanlarımızı üzmektedirler.

Düğüne gider gibi kına sürülüp aziz vatanına asker olarak gönderen anne ve babalarını gazi ve şehitlerimizin sahiplerini üzmektedirler. Siyasilerimizden milli mücadele ruhu beklerken düşmanların ağzıyla Başkomutana ve milletimize yapılan hareketler, sözleri beklemediği gibi ülke birliği, beraberliği hoşgörü ve sevgi, saygının ön planda yaşamaması halkımızı düşündürmektedir.

Bütçe görüşmelerinde Türkiyeli olmamızın, ülke sevdamız, vatanseverliğimiz, atalarımızın Çanakkale’de milli mücadelede gösterdiği kahramanlıkları unutup siyaset dilini ve hareketlerini ağırlaştırıp 84 milyon insanımıza ümit olacaklarına üzmektedirler.

84 milyon Türkü, Kürdü, Lazı vs. bütün insanımızı ayırmadan, ayrıştırmadan bir ve beraber emperyalist saldırılara karşı tek vücut olmalıyız. Türkiyeli olduğumuzu 84 milyonun yeni güzel günlere yürüyorsunun destekçisi olmalıyız. Düşmanlık yapıp dost diye yüzümüze gülenleri sevindirmemeliyiz. Hep birlikte topyekun insanlığın yeniden dirilişinde birbirimize destek olmalı yollardaki taşları temizleyip geleceği sevgiyle insanlara, hayvanlara, doğaya vs. değer vermeyi ihmal etmeden örnek insanlar olduğumuz gibi bu arayışta yol alan ümit olan örnek olan Türkiye olmalıyız.

Başta olanlar üzerinden her vesile ile ülkeme, milletime saldıran emperyalistler ve bir de işbirlikçileri kalkınmamızı, büyümemizi istememektedirler. Yalnız aziz milletimizi tanımayanlar sevgisini anlayamamışlar mesele vatanımsa gelen mesajı hemen alıp sabaha kadar döviz bürolarında dolarlarını bozdurup vatanım sağ olsun demiştir.