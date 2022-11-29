Yılın Öğretmeni

“Oku, yaratanın adı ile oku”. İlk emir. Alak Suresi 1.ayet.

Bizler inanan insanlar olarak, hayatımızın her alanında bu emir doğrultusunda eğitime ve öğretime önem verir, bu minval üzerine hayatımızı tanzim ederiz. İyiyi, güzeli, gerçeği, hakikati, doğruyu bize öğretildiği şekilde hayatımıza monte eder buna göre hayatımızı devam ettiririz.

Yine Kuran-ı Kerim’de; “Allah’tan kulları için de ancak ilim sahibi olanlar korkar”. “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”

Peygamberimiz; “Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” “Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin.” “Alimin mürekkebi şehidin kanı gibidir.”

İlme giden yol, eğitim ve öğretimden geçer. Bizlerin hayat düsturu olan, yolumuzu çizen, hayat biçimimizi belirleyen bu ilahi emirleri bizlere öğreten de öğretmendir, öğretmenlerimizdir.

İnsanoğlunun doğumundan ölümüne varıncaya kadar ihtiyaç duyduğu en önemli şey eğitim ve öğretimdir. Bunu da gerçekleştiren öğretmenlerimizdir.

İnsanoğlunun eğitimi, anne karnında başlar, doğumu ile devam eder ve ölümüne kadar süren uzun bir zaman dilimidir. Peygamberimizin deyimi ile “Beşikten mezara kadar ilim ”

Çocuklarımız, tertemiz beyaz bir sayfa gibidir. Üzerine istediğiniz her şeyi yazabilir, onların hayatlarını, geleceklerini, davranış biçimlerini, huylarını, karakterlerini, kişiliklerinin gelişimini belirliye bilirsiniz. Bunu da hayata geçiren yine öğretmenlerimizdir.

Öğretmenlerimiz cehaleti önleyenlerdir. Bir ülkenin çirkinliklerini güzelleştiren sanatkârlarıdır.

Milletin geleceğini belirleyen, çocuklarımıza, gençlerimize doğru bir hayat ve kâinat anlayışı veren, insanlığa, topluma, faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlayan yine öğretmenlerimizdir.

Peygamberimiz Öğretmeni ne güzel tarif etmiş; “Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Allah’ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse”. Elbette ki en büyük öğretmen, eğiten, öğreten, bir ışık, bir rehber olan Peygamberimizdir. Bütün öğretmenler ise onun öğrencileridir.

Öğretmen, silahın, şiddetin gücünü değil, eğitimli insanın gücünü anlatır. Bir ülkenin alimleri ne kadar çok ve o ülke için mücadele ediyorlarsa, o ülkenin ömrü o kadar uzun olur. Yani öğretmenlerimiz silah yerine kalem diyerek ülkenin medeniyetinin simgesi olurlar.

Öğretmenlerimiz, hayatımızı doğru yönlendiren, şekillendiren, bilmediklerimizi bize öğreten, bildiklerimizi daha iyi anlamamızı sağlayan, hepimizin hayatında derin izler bırakan, saygıda, sevgide kusur etmeyeceğimiz hayatımızın en değerli insanlarıdır.

Selam olsun, iyiyi, doğruyu, güzeli, gerçeği, hakikati öğreten, milli ve manevi değerlerimizi, ülkemizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda eğitim veren öğretmenlerimize…

Bu duygu ve düşünceler çerçevesinde, ülkemizin en önemli STK larından biri olan yurt dışında özellikle Azerbaycan’daki faaliyetleri ile büyük takdir ve beğeni ile izlenen, ülkenin en saygın ve muteber STK larından biri olan İÇ ANADOLU BİRLİĞİ YILIN ÖĞRETMENİNİ İLAN ETTİ…

İç Anadolu Birliği; Şehit Doğukan Tazegül Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni, şair, eğitimci, yazar, yardım ve sosyal faaliyetler konusunda birçok ödüle layık görülen, doğal afetlerde gönüllüler ekibi kurarak toplumsal fayda konusunda en önde olan, salgın döneminde insanımıza çok büyük katkılar sunan, başta sosyal medya olmak üzere, tv ve radyo programları ile toplumun birçok konuda bilinçlendirilmesi hususunda çalışmalar yapan, Ankara Sanat Platformunu kurup yeni sanatçılar çıkması için büyük gayret sarf eden, ev hanımlarına sanatsal faaliyetler yapan, birçok konuda birincilik ödülleri alan, sayılamayacak başarılara imza atarak, vatan, devlet, millet ve bayrak konularında hassasiyeti ile tanınan,

SULTAN ÖZATEŞ’İ YILIN ÖĞRETMENİ,

-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik, Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı PR.DR. HASAN OKUYUCU’yu, YILIN AKADEMİSYEN ÖĞRETMENİ,

-Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı HANİFİ GÖKÇEK’i, YILIN HAK VE EMEK MÜCADELESİ VEREN ÖĞRETMENİ,

- SERDAR ÖZTÜRK’Ü, YILIN EN GENÇ ÖĞRETMENİ,

-MUSTAFA KIR’I, YILIN EMEKLİ ÖĞRETMENİ,

-ELMAS YAĞMUR’U, YILIN YÖNETİCİ ÖĞRETMENİ,

-HALİME ÇAKMAK’I, YILIN SANATÇI ÖĞRETMENİ,

VE.. RIFAK ÇAKIR’I, ASRIN SUNUCUSU,

İlan ederek ödüllerini verdi. Öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Bütün öğretmenlerimiz her türlü takdirin ve ödüllerin üzerindedirler. Bu anlayışla;

Şehit olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun

Bir gün değil, üç yüz altmış beş gün öğretmenlerimizin hatırlanması selam ve duası ile…

