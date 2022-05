Zaman Yönetimine Dair Birkaç Tavsiye

Vakit nakittir der eskiler. Saniyeler, dakikalar, saatler, günler geçip gidiyor. İnsanoğlu geçip giden zamanı durduramadığı gibi zamanı geriye de alamamaktadır. Yaşamda başarılı olmak için gün içinde ne kadar zamanımız olduğunu biliyoruz. Önemli olan geçirdiğimiz zamanı verimli kullanarak doğru ve etkili kararlar atmamız gerektiğidir. Kâinatta her şey hareket halinde olduğuna göre, eşya ve hadiselerin halifesi olan insanın atalet hâlinde olması düşünülemez. İnsan her dem kendini yenilemeli, geliştirmeli. Batının tekâmül felsefesini duymuşsunuzdur. Bu felsefe ve görüşte, zaman, en derin mânâyı taşır, her an yenidir ve yeniyi avlamakta sonsuz çaba esastır. Allah’ın Sevgilisi buyuruyor: ‘’Bir günü, bir gününe eş geçen ziyandadır.’’

Zamanı yönetmek, hayatı yönetmektir. Hayat kontrolümüzü elimizde tutmak için zamanı yönetmeyi öğrenmeliyiz. Şükrettikçe zamanın bereketi artar. Zamanımızın bereketli olması için de şükretmeyi bilmeliyiz. Zamanı düzenli kullanmak için kendine yönel. Bu süreçte kendini çok iyi tanı. Kendine çok basit bir plan hazırla ve uygula. Detaylı ve basit işlerden oluşan bir planın olsun. O gün onu uygula ve ertesi gün o listeye bir madde daha ekle. Ertesi gün bir tane daha ve ertesi gün bir tane daha. Her gün bu şekilde birer madde ekle. Artık maddeleri gün içerisinde yapamayacak hâle gelirsen, zorlama. Orası senin sınır noktandır. Yaptığın boş işlerden, geçirdiğin boş vakitlerden kendine ders çıkar ve o boş işlere tekrar dönmemek için kendine söz ver. Günlerinde boş bir an bırakma. Son olarak zaman yönetimine dair beni disipline eden birkaç eseri ilgililerine tavsiye ediyorum;

Abdulfettah Ebu Gudde/Zamanın Kıymeti, Jules Payot/İrade Terbiyesi, Yaşar Değirmenci/Zaman Yolcusuna Söylenecekler, Prokrastineyşın, Ikıgaı.

"O hâlde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul." (İnşirah/7)