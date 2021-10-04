Tarihin Yeni Işığı; Karahantepe

Şanlıurfa’da yer alan Karahantepe’deki kazılarda, Göbekli Tepe ile çağdaş özel yapılar ve sırtında leopar taşıyan insan heykeli ortaya çıktı. Bulunan birbirinden ilginç heykeller, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Şanlıurfa kent merkezine 55 kilometre mesafede, Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Karahantepe, 1997 yılında keşfedildi. Karahentepe’nin bulunduğu kesimde yer alan kireçtaşı tabakaları, çağdaşı diğer yerlerde olduğu gibi burada da hem yapılar için malzeme, hem de dikilitaşların yapımı için hammadde sağlıyordu. Bu kireçtaşının işlenmesi oldukça kolaydı ve burada anıtsal boyutlardaki yapıların inşasında ve büyük dikilitaşların yapımında büyük rol oynamıştı.

140.000 metrekarelik bir alana yayılan Karahantepe’deki kazılar 2019 yılında başladı. Göbeklitepe’dekilere benzer 250’den fazla dikilitaş yüzeyden kısmen görünür durumdaydı. Anakayaya oyulmuş onlarca yapının varlığına işaret eden bu dikilitaşların yüzeylerinde insan ve hayvan tasvirleri yer alıyor. Karahantepe’de, Göbeklitepe’de öne çıkan hayvan betimlerinin yanısıra daha çok insan tasvirleri ön plana çıkıyor.

Kentteki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında, şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997'de yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.

Yöre halkı tarafından "Keçilitepe" olarak da bilinen alanda, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 3 yıl önce "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.

Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi. Geçen yıl ilk kez yapılan kazı çalışmalarında neolitik döneme ait insan ve hayvan heykelleri ile anakayaya oyulu çukur tabanlı yapılar bulundu.

Bu yıl ikinci kez yapılan kazı çalışmalarında ise elde edilen buluntulardan bir kesit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından paylaşıldı.

Bakan Ersoy'un bir TV kanalında Karahantepe'ye ilişkin, "Biz orada kazıyı başlattık bu yıl, yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor. Muhtemelen -kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama- daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Ama şuan bilimsel olarak teyit edilmesi lazım ve muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Karahantepe yeni ilgi odağımız olacak." açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa'mız bünyesinde barındırmış olduğu tarihi ile Dünya'da ilgi odağı olmuştur. Ülkemize kattığı katkılarıyla pek çok alanda gelişimine ön ayak olmuştur. Daha öncesinde Göbeklitepe’deki çıkan kazıların ülkeye kattığı değeri şimdi Karahantepe devam ettirmektedir. Anlaşılıyor ki bölgede bu tarz kalıntılar bulmak zor değil. Tarih kokan şehir olan Şanlıurfa'mız insanlık tarihine ışık tutmuştur. Bunları öğrenmek ve öğretmek bizlerin geçmişinde neler bıraktığını göz önüne çıkaracaktır. Karahantepe birçok turiste ev sahipliği yapacağı da öngörülmektedir. Ülkemizin bu denli değerli tarihi kalıntılarına sahip çıkmalı ve geleceklere kusursuz bir şekilde aktarmalıyız.