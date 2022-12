2022 Trend Aramaları ve Gençler

2022 yılının son demlerini yaşarken bu yıl GOOGLE üzerinden kim ne aramış diye Trend aramalara şöyle bir göz gezdirdim. Kimi ekonomik düzeyde aralamalar yapmış, kimi kaybettiklerimiz üzerine, kimi hayvan, kimi de diziler üzerine.

Bunlar tabii ki olası şeyler. 2022 GOOGLE Trend aramalarında veriler kategoriler halinde verilmiş. Bu da kolaylık sağlıyor elbette. Diziler, filmler, ekonomi hepsi farklı başlık altında incelenmiş. Her birimiz zaman zaman bu tip şeyleri arama motorlarına yazıp aratıyoruz. Neyi öğrenmek istersek elimizin altında bulunan teknolojik cihazlarımızdan bilgiye erişiyoruz. Fakat burada benim dikkatimi çeken, daha çok gençlerin arattığını düşündüğüm ilk 5 maddeye değinmek istiyorum:

1. Ben neden sevilmiyorum

2. Ben neden bu kadar çirkinim

3. Ben neden doğdum

4. Ben neden dışlanıyorum

5. Ben neden eziğim

İşin acı yanı ise bunun gibi daha birçok arama bu listenin altında uzayıp gidiyor. Ergenlik çağına giren ya da kendisini yetersiz hisseden bu gibi bireylerin bu tip aramalar yaptığını her birimiz düşünürüz. Peki, ne yapılmalı? Bu bireyler yeterli desteği almadıklarında, toplumda var olabilirler mi?

Her birey toplumda var olmak ister. Fak edilmek ister. Bunun belirtilerinin de ergenlik çağında kendisini gösterdiğini düşünüyorum. Gençlik çağına adım atan birey bir olmak, kendi olmak ister. Kısaca bu dönem içerisinde her şey onun etrafında dönüp dursun ister fakat bu çok mümkün değil. Bu tip durumlarda ise bugün de şahit olduğum arama motorlarına ulaşan gençler bu tip aramalar yaparak çıkan sonuçları değerlendiriyor. Hatta kullanıcılar bu tip sorulara özel testler bile oluşturmuş! Daha kendisini yeteri kadar tanıyamamış birey için bu testlerin olumlu sonuçtan çok olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünen tek ben olamam.

Ergenlik döneminde çocuklar olumlu ve olumsuz tüm özellikleriyle değerlidir. Gençlerin kendisine yönelik bu farkındalığı ilişkileri düzenlemekte fayda sağlamaktadır. Kendi farkındalığı oluşturamayan bireylerde destek birinci etmen ebeveynlerden gelmelidir. Çünkü her an yanımızda olan çocuklarımızın ruh sağlığı, duygu ve düşünceleri ancak destekle kontrol altına alınabilir. Gençler en çok ergenlik döneminde savurgan, alıngan özellikler gösteriyor ve ergenlik döneminin ruh sağlığında kalıcı travmalar oluşturduğu görüşündeyim. Gençliğe giden ilk adım ebeveynler için kolay görünebilir ama çocuğun iç dünyasında ne olup bittiğini bizler bilemeyiz. Bu durumda ise dinlemek ilk kural olmalı.

Yeni bir kimlik geliştirmek, bir yetişkin olmaya doğru yola çıkmak, arkadaşlar arasında bir yer bulmak, popüler olmaya çalışmak, tanınmak, fark edilmek, yeteneklerini anlamak, devam ettirmek gibi çocuğun iç dünyasında birçok karmaşıklık olabilir. 13-18 yaş arası dediğimiz ergenlik döneminde aileler yetiştirdiği çocuğa değerli olduğunu hissettirmeye, bir hata yaptığı zaman bu gibi durumların yaşanacağına, her zaman yanında olduklarını duyurmalarına son derece dikkat etmeleri gerektiğine inanıyorum.

Unutmamalıyız ki sevgi ve ilgi şifadır. Sevildiği bilen her genç her zorluğun üstesinden gelebilir ve kendisini yetersiz hissetmez. Çünkü her zaman arkasında oldukları bilir ve hisseder. Bunu hissedemeyen birçok çocuğun olduğu da aşikâr. Bu durumda bir kişi de olsa topluma sağlıklı birey olarak kazandırmak topluma ışık olacak görüşündeyim. Toplum sevgiyle büyüyen gençlerin elinde yeşerecek. Umarım 2023 yılı tüm gençlerin ufkunu açar. Kendilerinin farkında olan, mutsuz olmayan bireyler yetişir.