Emanete Riayet Etmek

Yüce dinimiz insanları dünyada huzur ve mutluluğa ahirette de ebedi kurtuluşa kavuşturmak için bir takım hükümler ve prensipler getirmiştir. Dinimizin önemle üzerinde durduğu esaslardan birisi de Emanete Riayet tir. Kuranı Kerimde ve hadisi şeriflerde emanet konusu üzerinde önemle anlatılmış emanete riayetin gerçek müminlerin özelliklerinden olduğu haber verilmiştir.

Rabbimizin en büyük nimeti olan imanımız, dinimiz, namaz oruç, hac ve zekat gibi ibadetler de birer emanettir. Kısaca ifade edecek olursak emanet hem insanlar tarafından korunması için bırakılan mal eşya vb şeyleri anlaşmaları ve sözleşmeleri hem de Allah'ın kullarına uymakla mükellef tuttuğu ilahi hükümleri iman ve ibadet gibi kulluk görevlerini kapsamaktadır.

Emanet kavramı Kuranı Kerimde idarecilik iş ve sorumluluklar anlamında kullanılmaktadır, Müminlerin riayet etmekle sorumlu oldukları iki türlü emanet vardır, biri Allah'a ait emanet diğeri ise kullara ait emanetler Kuranı Kerimde şüphesiz biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler ondan çekindiler onu insan yüklendi çünkü o çok zalimdir çok cahildir.

Yüce Allah'ın kullarına yüklediği kulluk görevlerinin tamamına işaret edilmektedir, emanete riayet Peygamberimizin sıfatlarından da biridir güvenilir insan olan Peygamber Efendimiz hiç bir şekilde hiyanetlik etmemiştir Peygamber emanet sıfatlarının gereği olarak Allahtan aldıkları ilahi emirleri değiştirmeden ve bir şeyler ilave etmeden aynen isanlara tebliğ etmiştir. Emanete riayet eden kimseler insanların güvenini kazanmış dünya da itibarlı ve huzurlu bir hayat ahirette ise ebedi kurtuluşa erer çünkü yüce Allah firdevs cennetlerine koymaktadır. Emanet dinimizin en önemli esaslarındandır iman ile ebadet arasında sıkı bir bağ vardır, Hz Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, emaneti olmayanın emanete riayet etmeyenin kamil bir imanı yoktur.

Güvenilir olmak insanların güvenini kazanmak iyi bir insan olmak Allah'ın bizlere vermiş olduğu iyi ve güzel vasıflardan biridir tam aksini düşünecek olursak kötü bir insan olmak emanete hiyanet edersek hem toplumumuzda hem de Allah'ın katında hiç bir zaman iyi bir mümin olamayız iyi bir insan olarak yaşamak Allah'ın bize vermiş olduğu aklı iradeyi iyi yönde kullanmamızın gereğindedir bizler böyle yaparsak Cennet bahçelerinden bir köşk hazırlamış oluruz.

Peygamber Efendimizin toplumda ki örneğinin bir benzerini emanete riayet konusunda bizlerde örneği ile sürdürmemiz gerekmektedir. Allah bizlere iyi bir kul ve iyi bir mümin olmayı nasip etsin, Selam ve Dua ile.