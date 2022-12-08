Sosyal medyanın hayatımıza büyük oranda etki etmesi, işin içinden çıkılamayacak durumlara kadar götürdü. Hatta biraz daha ileri götürerek, herkesin her konuda uzman olduğu zamanlara kadar geldik.

Bugün bir sosyal medya hesabını incelediğimiz de bile, isimlerin ve kullanılan mahlasların “uzmanlık” ve “uzman” içerikli olduğunu görüyoruz. Özellikle “cinsellik” içerikli konularda “türeyen” pek çok zihniyet halkı farklı şekilde “baskı” altına alarak “bu doğru” izlenimi oluşturuyorlar.

Bazıları da; Tiktok gibi ülke ahlakımıza zarar veren uygulamalar üzerinden kazanç elde ederek “güzellik salonu, SPA merkezleri ve sağlık” gibi sektörlere giriş yaparak “kazançlarına kazanç” ekliyorlar.

Herkesin bir şeyler satmaya çalıştığı ortamda, alıcıların da mantıklı düşünerek hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kolay yoldan para kazanmak gibi bir algı oluştu ve o yaparsa ben de yaparım izlenimi takip ediliyor. Ama bu durumun önüne geçilmesi de “sosyal medya” yasasını kapsamalı ve herkes her konuda uzman veya bilirkişi olmamalı.

Herkesin her konuda uzman olması, doğru bilinen doğruları yanlışa sürüklemeye devam edecek. Çünkü soruşturma yok, araştırma yok ben biliyorum havası, o kitleleri takip eden herkese zarar verecek ve sonunda mağdur olan “her yanlışa doğru diyen” bir halk topluluğu oluşacak.

Gün içerisinde yaptığım araştırmalar da, organik ve sosyal bağlantılı araştırmalara yansımış durumda. Yanlış haberciliğe nasıl yaptırım uygulanacak ise, sosyal medyanın yanlışlarına da yaptırım uygulanmalı. Birkaç yanlışa “yaptırım” uygulayarak vazgeçilmemeli diye düşünüyorum.

Elbette hakkıyla işini yapan uzmanlara ve bilirkişilere hak veriyorum. Ama sonradan görme mantığı ile hareket eden her kesim, işini hakkı ile yapan uzmanlara ve doğru temsilde bulunan her kişiye zarar vermektedir.

Spam haber yapan internet siteleri gibi, türedikçe türeyen bu şahsiyetlere ne zaman dur denilecek bilmiyorum ama bu uygulamalar yaptırılmadığı sürece zarar gören bir toplumu durduramayacağımızı düşünüyorum.

Aynı EYT konusu gibi olacak. Şuan sokağa çıkıp sorsak, herkes emekli neden “sağdan soldan duydukları bilgiler ile “EYT” çıktı diyorlar. Ben bu haberi 2017-2018 yılında ilk yazanlardan biri olarak bu durumdan rahatsız oluyorum.

Yasa çıkar onaylanır ve uygulama başlar bu cümleler kurulur ancak herkesin uzman olduğu bir ortamda yalan yanlış bilgi dağılımı fazla olduğu için mantıklı bir gelecek görmek biraz zor.

