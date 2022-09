Ailenin en fedakâr kahramanları. Her zorluğa rağmen dokuz ayı Allah’ın bir hediyesi, emaneti kendisi vesilesiyle kimsenin ulaşamadığı yapamadığı Allah’ın verdiği mucize evlat. Dokuz ay her an ayrı bir hayalle çeşit çeşit beklenti düşleriyle bekleyen anne. Sabahlara kadar başını beklediğinde ara ara uykusu geldiğinde başı düşer düşmez yavrusunu kontrol eder. Canından can verir. Mutluluklar onu her gün aylar ayları yılları kovalar. Anne elini ver öpeyim bugün ilkokulun ilk günü dediğinde ne kadar da mutlu olurdun. Sağlam zeki uzun yolculuğa bugün başladığı böyle bir evladı verdiği için şükrün yürekten yapılışı.

Baba her durumda çırpınan, çabalayan, didinen o eş ve yavruların emanetin sahibi olduğundan. İki gün durmadan çalışsa da, en zorluğun altında girdiğinde ailenin mutluluğu çalışmalarına enerji olur, kuvvet olur, moral olur. Benim ailem bir numara der. Severek çırpınır, didinir. Mutluluğu ona ilaç olur, huzur olur. Büyük yapının ilk kısmı yuva o güçlüyse o huzurluysa barış, sevgi hakimse ülke de devlet de huzurlu, örnek, başarılı insanlar yarınlardan emindir.

- Güçlü devlet, güçlü aileden oluşur.

- Birbirlerini anlayan, dinleyen, yardımlaşan, kültürlü, aydın aileler geleceği hazırlayan insanları yetiştiren ailelerdir.

- Öteleyen, ayrıştıran, bölen, kin tohumları ekenler güçlü ailelerin ve insanlığın kıymetini bilemez.

- Farklı kültürler, görüşler, değerler birleşince ufuk olur, güç olur, gelecek olur.

- Parçalanan aileler yaralıdır. Çözüm üretemezler, çaresizdir.

- Güçlü, aydın, çağdaş insanlar güçlü aileleri ile insanlık mimarları. Güçlü devletin tutkallarıdırlar.

- Birbirlerini sayan, seven, hamuru fedakarlık olan aileler. Aydınlığı hazırlayanlardır. İnsanlığın ümitli, heyecanlı, geleceği hazırlayan ailelerden insanlık mimarlarıdır.

- Vatan sevgisinin ilk tohumunun atıldığı yer ailedir.

- Her evde şehit veya gazi ya da her ikisi kahramanlığı destanları vardır. Evlatlarına bu emaneti aktaran vatansever anne ve babalardan oluşan aileler güçlü devletin önemli köşe taşlarıdır.

- Yağışta, karda, tipide, çaresiz muhtaçlara, çaresizlere vesselam insanlarla birlikte hayvanlar dahil bütün canlılara sahip çıkan yaşatan vahyin ışığında aydınlanan değerlerine bağlı yaşamalarını isteyen güçlü ailelerden güçlü devlet olur.

- Yuvasını koruyan vatanını da korur.

- İyi ortamda ailelerde yetişen iyi insanlar paylaşandır. Başkalarının mutluluğundan mutlu olandır. Emanete sahip çıkan, koruyan başaran huzurlu insandır.

- Geçmişini inkar eden geleceğini kuramaz.

- Değerlerini, kültürünü, atalarını inkar eden vatanı da aileyi de anlayamaz. Devletin parası ile okuyan, ülkemize saldıran bir ülkeden üç beş kuruş fazla para ile tercih eder giderse vatanın kıymetini bilemez.

- Aile, güven demektir. Sevgi, saygı demektir. Babanın, annenin almadan vermesi, sınırsız sevgi, fedakarlık. Barışın ilk mektebi geleceği hazırlayan ilk irfan yuvası. Aile demek dün, bugün, gelecek demektir. Sınırsız fedakarlık. Gönülde evlat, yürekte torun sevdası. Kıskandıran evlatların anne baba saygısı. Aile geleceğin mimarlarının yetiştiği yuva.

- Aile de vatan da kutsaldır.