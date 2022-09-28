Adım Adım Hedefe

Kahraman Azerbaycan ordusunun ermeni işgalinden kurtardığı topraklarda yeni bir devlet doğdu Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti. Daha önceki antlaşmalarla Zenzegur bölgesine bir koridor açılarak Azerbaycan’la Nahcivan (dolayısıyla Türkiye) arasında kara bağlantısı kurulması kararlaştırılmıştı. Ermenistan bu koridoru açtırmamak için sonuna kadar direndi ancak Azerbaycan ordusu bölgeyi ermenilerden temizleyerek bir Türk devletinin daha kurulmasını sağladı.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan, Nahcivan ve Türkiye'ye sınır olan oldukça stratejik bir noktada kurulan bu devlet ilk temsilciliğini de Ankara’da açtı. 1918 yılında Azerbaycan ve Türk dünyasıyla aramızdaki bağlantıyı kesmek için saplanan bu hançer çıkarıldı ve tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Artık Türkiye ve Türk dünyası arasında yapay hiçbir engel kalmamıştır. Türkiye, Azerbaycan ve Türkistan arasındaki fiziki engellerin aşılması şüphesiz Türk birliği için önemli ve stratejik bir adımdır.

Türk Devletleri Teşkilatı’yla manevi engelleri aşıyorken Göyçe-Zenzegur Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla da aramızdaki fiziki engelleri aştık. Bundan sonra Nahçıvan ve Göyçe-Zengezur devletleri Azerbaycan ile birleşmeli ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır.

Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen Azerbaycan ordusunun Türk ordusu standartlarına getirilmesi, Türk Devletler Teşkilatı eliyle Orta Asya’yla olan irtibatın ve işbirliğinin artırılması ve üstüne Göyçe-Zengezur Cumhuriyeti’nin kurulması. Bu üç adımı da güçlü bir Türkiye ve kucaklaşmış bir Türk dünyası açısından çok kıymetli buluyorum. Günü geldiğinde şairin de dediği gibi “yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız”. O kutsal güne hazırlanmalı bin yıllık yurdumuz olan Anadolu’yla ata topraklarımız arasındaki kaynaşmayı, tek millet olma şuurunu bütün her şeye rağmen sağlamalıyız. İşte bunu yapabildiğimiz gün Türkiye yanına Türk dünyasını da alarak tavladaki gibi gelen zara göre oynamayı bırakıp satrançtaki gibi her hamlesini hesaplayarak atmaya başlayacak, kendi kaderini kendi belirleme hakkına tam anlamıyla sahip olacaktır. İşte o gün yüzyıllardır kan ağlayan topraklara yeniden huzur, bolluk, bereket hakim olacaktır.

“Kutsal seren sayıp Tanrıdağı’nı

Dikecek bozkurtlar Türk bayrağını.

Turan birliğinin altın çağını

Görecek sizsiniz, selam sizlere!”

-Abdurrahim Karakoç

