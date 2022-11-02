Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda kalaşnikof mermileri ve örgütsel dokümanlar bulundu. Evinden çıkanlar bir yana kim bu Şebnem Korur Fincancı? PKK’nın kurduğu sözde Türkiye Barış Meclisi’nin sekretaryası içinde, “Öcalan’a Özgürlük Platformu”nun kurucuları arasında, Ergenekon kumpasının yanında, Hendek operasyonlarında Türk devletinin karşısında… Dahası sözde Ermeni soykırımı yalanının da sıkı bir savuncusu. Kısacası her dönemde Türk milletinin ve devletinin karşısında pozisyon almayı görev edinmiş biri.

Buna rağmen Şebnem Korur Fincancı’ya destekler çığ gibi büyüdü CHP Milletvekili Özgür Özel’den Almanya Dışişleri Bakanlığı’na, Canan Kaftancıoğlu’ndan firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e kadar birçok kişi Fincancı’yı savunmak için cansiperane çalıştı. Kimileri evinden çıkan mermilerin ders materyali olduğunu kimileri dedesinden yadigar olduğunu kimileri ise babasının ruhsatlı silahına ait olduğunu iddia etti. Tam bir panik hali içinde Fincancı’yı savunmak için envai çeşit yalana başvurdular. Korku insana her şeyi yaptırıyor…

Boğaziçi Film Festivali’nde de aynı tartışmalar gündemdeydi. Yönetmen Özcan Alper aldığı ödülü sadece barış istediği için hapiste olduğunu ifade ettiği Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti. Burak Haktanır Özcan Alper’e tepki göstererek TSK’ya iftira atıldığını söyledi. Sonrasında işler iyice garipleşerek Selcen Ergün’ün eril dil çıkışıyla sona erdi. Ne Selcen Ergün’ün ne söylediğinden haberi olduğunu ne de alkışlayanların neyi alkışladığını bildiğini hiç sanmıyorum. Farklı bir görüşü eril dil olarak niteleyen bu sanat(!) çevresi aslında bütün olayların bir özeti. Bir kadın çıkıyor TSK’ya iftira atıyor, barış istediği için cezaevine girdi diyorlar. Biri çıkıyor “hayır bu böyle değil” diyor, eril dil kullanmakla itham ediyorlar. Tam bir akıl tutulması.

Açık açık Türk milletine düşmanlık edenler, alçakça saldırılarına karşı koyan vatanseverlere ağızlarından köpükler saça saça saldırıyorlar. “Biz vatan hainiyiz ve pkk’nın iftiralarını yaymakla memuruz” diyemeyenler militarizmden, faşizmden dem vuruyorlar çünkü dürüstlükten uzak ve şereften mahrumlar.

