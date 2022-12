AVRUPALILAŞILMAZ

Suriye’de vatanımıza karşı olan düşmanlara silah, cephane, her türlü desteği veren Amerika, dost olduğunu söylüyor. Verdiği silahlarla vatanımın evlatlarına saldırıyor. Ölümlere, yaralanmalara, maddi zararlara sebep oluyorlar. Çocuklarına doğduktan ölünceye kadar Türk ve Müslüman düşmanlığını her an her fırsatta eğitiminde işliyor. Her türlü hakareti söylüyor. Adalarımızı işgal etmiş, o da yetmemiş gibi bize karşı adaları dost geçinen Amerika tarafından silahlandırtıyor. Yeter ki her fırsatta Türkiye düşmanlığını canlı tutsun. Amerika’nın tetikçiliğini yapıyor.

Yıllarca Avrupalı olmamız için yerli ve milli değerlerimizi bırakıp onların takipçisi ve kölesi olmamızı isteyenler, bugün de ülkeme saldıran düşmanları Avrupalılar koruyor.

Türkiye düşmanlığına, ihanete saldıranlara destek veriyor. Bütün bunlara rağmen bir kısım ruhunu yitirmiş insanlar hala Avrupalılaşmaktan, Amerikan hayranlığından ve örnek alınmasından bahseden inkarcıların kendi köleliğini Türkiye’ye milletime layık görmesi halkımızı üzüyor. Aziz milletimiz hiçbir zaman eğilmemiş, köle olmamış, tarih milletimin destanlarıyla doludur.

Sabır taşını çatlatmaya kalkmayın! Anadolu’nun vatan olmasında, İstanbul’un 1453 fethinde sayamadığım sayısız kahramanlıklar ve destanlarla en son Milli Mücadelede yeniden dirilmiş düşmana teslim olmamış, köle olmamıştır. Dünya yeniden yoğrulur, düzenlenirken Türkiye yine köle olmayacak tam tersi mazlumların, haklıların hamisi dostu, yol arkadaşı olacaktır. Hiçbir dönemde bu kadar sömürülen mazlumların, çaresizlerin aç açık, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakan emperyalistlerin ölüme terk ettiği, haklı olduğu halde haksızlığa uğrayan dili, dini değerleri zenginleri sömürülerek ölüme terk edilen mazlumlar olmamıştır.

Selçuklunun, Osmanlının, milli mücadele kahramanlarının torunlarından yol bekliyor, ümit, işaret, kurtarılma bekliyor. Türkiye dostunu sömürmemiş, ölüme terk etmemiş, çamuru su diye içmeye, aç, açık, ölüme terk etmemiş, tam tersi ekmeğini bölüşmüş, yanında olmuş gerçek can olmuştur. Mazlum milletler, insanlar dünya yeniden kurulurken gönlünü açmış, elini uzatmış işaret bekliyor.

Türkiye hiçbir zaman köle görmemiş, yeni kurulan dünyada yanlarında dost, zafer yürüyüşünde birlikte yol arkadaşı seçmiştir.