Ayasofya’nın Ruhunu İncitmeyin

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul’u İslam’la buluşturan büyük fetihle birlikte, Ayasofya’yı da fethin nişanesi olarak camiiye çevirmiştir. Cumhuriyet dönemine geçişimizle beraber Ayasofya’nın ibadete kapatılarak müzeye dönüştürülmesi, toplumun vicdanında derin bir yara açmış ve bu yaranın hiç kapanmadığı yaklaşık doksan yıllık bekleyiş 2020 senesinin Temmuz ayında sona ermiştir. Ancak Ayasofya’nın tekrardan aslî hüviyetine kavuşması Müslümanların yüreğinde yeni bir yara açmıştır. Bu yara Ayasofya’nın uluslararası kültür fetişizmine maruz kalmasıdır. Bugün Fatih’in emaneti Ayasofya’da, yeryüzünün hiçbir mabedinde görülemeyecek gayrî ahlâkî sınırsızlıkların mevcut olduğuna ne yazık ki giden kimseler şahit olmaktadır.

Giyim kuşama zerre riayet edilmeyen, haremlik selamlık çizgisinin muhafaza edilmediği, kadın-erkek iç içe bir ‘’mabed-müze’’ konseptine evrilmiş vaziyette. Giyim kuşam bir kenara; alnımızı secdeye koyduğumuz halılarda temizliğe dikkat etmeyen ve kim bilir hangi helanın kalıntılarını toplayıp gelen bir takım turistlerin ayakkabılarını çıkarmadan dolaşması kabul edilebilir değildir. Ara ara mabede girişte sıranın olması ve görevlilerin turistlerin hakkına hoşgörülü olmamız gerektiği yönündeki uyarıları ayrıca bir rezalettir. Zira bir Müslümanın kendi ibadet mekanına girmesinde gayrimüslimlere karşı önceliği vardır.

Yine turistlerin edeb hadlerine riayet etmeden açık saçık halleriyle Müslümanların namaz kıldığı ön saflara kadar gelmeleri tek kelimeyle saygısızlıktır. Tabelalardaki uyarılara rağmen Camii adabını usulsüzce çiğneyen turistlerin ihtar edilmesi, ziyaret mahalli sınırının biraz daha geri çekilmesi ve ön saflara kadar akın etmelerinin engellenmesi elzemdir. Bu hususlara ihtimam gösterilmediği takdirde Ayasofya’nın manası kaybedilecektir. Arzumuz odur ki müze statüsünden kurtulan Ayasofya inşallah camii olur.

