Birliğin ve Beraberliğin Önemi

Yüzyıllarca üç kıtada at oynatmış medeniyetler kurmuş gittiği yerlere İslam'ın rahmet, merhamet ve adalet anlayışını götürmüş hiç esaret görmemiş daima mazlum ve mağdurlardan olmuş büyük bir hoş görü ve barış içerisinde bir arada barınmış iyi günde kötü kader birliği yapmış asil bir milletin evlatlarıyız, ama ne var ki tarih oyunca bu aziz milletin istiklaline v e istikbaline göz diken içerden ve dışardan pek çok düşmanı olmuştur.

Milletimiz harici düşmanların vatanının bütünlüğüne bağımsızlığına milletin birlik ve beraberliğine huzur ve güvenine yönelik tehditleri ile karşı karşıya kaldığı gibi zaman zaman kendi içinde bulunan hainler tarafından da bu ihanetlere uğramıştır. Bu topraklarda doğup büyüyen bu güzel vatanın nimetlerinden devletin her türlü imkanlarından yararlanıp güç kuvvet ve makam sahibi olup önemli mevkilere gelen bir takım bedbaht ve nankörler devletine ve milletine ihanet etmişlerdir. Biz biliyoruz ki bir milletin hür olarak varlığını devam ettirmesi huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi ancak vatanına sahip çıkması ile mümkündür. Millet olarak bizler vatanımıza bayrağımıza ezanımıza ve istiklalimize uğrunda canımızı feda edecek kadar düşkünüzdür.

Bizim inancımızda din vatan ve namus için mücadele etmek cihad olarak kabul edilir. Bu uğurda savaşırken ölenlere şehit yaralananlara da gazi denilir, pek çok ayeti kerime ve hadisi şerifte Allah yolunda yani dini vatanı mukaddesati müdafa için savaşmak emredilmiş şehadet mertebesine kavuşanlar övülmüş ve cennetle müjdelenmiştir. Yüce dinimiz İslam yer yüzünün ıslahını toplumların huzur ve güvenini sağlamayı hedeflemiştir. Nitekim cenabı hak yer yüzünde bozgunculuk çıkarmayın yer yüzünde bozgunculuk yapıp dirlik ve düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın ayetlerinde olduğu gibi Kuranı Kerimde sürekli olarak insanları fitne fesat ve bozgunculuktan sakındırmıştır.

Terör anarşi ve eşkiyalığı yasaklayan dinimize göre bu tür olaylara karışan kimselerin çatışma anında öldürülmeleri halinde cenaze namazları kılınmaz o halde devletimizi zaafa uğratacak ülkemizin birlik ve beraberliğimizi tehlikeye sokacak milletimizin huzur güven ve barışı içerisinde kardeşçe bir arada yaşamasına engel olacak her türlü hukuksuzluğa yasa dışı olaylara ihanet çetelerinin oyunlarına ve eylemlerine karşı uyanık olmalıyız. Bizler de vatanımızı milletimizi bayrağımızı toplum olarak hepimiz sahip çıkıp korumalıyız. Allah'ın birlik ve beraberlik emrini yerine getirmeliyiz, Allah'ın bizlere verdiği aklımızı her daim doğru yolda olmalıyız. Allah her daim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Selam ve Dua ile.