Kıbrıs’ta Sessiz İşgal

3 Ekim tarihinde Milli gazete çarpıcı bir habere imza attı. Maalesef güzel ülkemin gündemi hep suni tutulmaya çalışıldığından kimse oralı olmadı.

Kıbrıs’ta sessiz sedasız ama aslında gün gibi meydanda olan bir işgal söz konusu. Afik group’un sahibi Simon Mistriel Aykut adında bir iş adamından bahsedeceğim sizlere. Afik group adlı yapı, Kıbrıs genelinde iş yapan masum bir inşaat şirketi değil. Simon Aykut isimli şahıs bir Yahudi yatırımcıdır. Yahudilerin nicelik olarak insan gücü yok, iş gücü yok, toprağı yok vs. denemez ama bunlar sadece İsrail özelinde konuşabileceğimiz, Yahudilerin lokal gücüdür. Bunun haricinde en büyük kozları her zaman zengin Yahudiler üzerinden sözde kendilerine vaat edilen toprakları az önce saydığım lokal güç maddeleriyle değil parayla işgal etmektir ki bu herkesçe aşikar. Bu planın gerçekleşmesinin en büyük yolu tabi ki Türkiye’de güç sahibi olmaktan geçiyor. Yahudiler planlarına sadık kalarak Ortadoğu özelinde Türkiye’ye birçok paralı işgalcilerini göndermiştir, simon aykut ve şirketi onlardan sadece bir tanesi. Bahsettiğim kişi daha önce Türk vatandaşlığı almış ancak 23 eylül 1977 tarihli resmi gazete yayınında Türk vatandaşlığı kaybettirilmiştir.

Vatandaşlıktan atılma sebepleri ise şöyle; Yabancı bir devletin, Türkiye menfaatleri aleyhine herhangi bir hizmetinde bulunup, bu görevi bırakması kendisine bildirilmesine rağmen bırakmamak. Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam etmek. İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapmak.

Daha sonra, Yahudiler adına bu bölgede toprak sahibi olma görevi verilen bu adamın atacağı ilk adım pekala Kıbrıs’ta iş yapmak olacaktı. 1993’te Kıbrıs vatandaşlığı alan simon aykut’un bir de ekürisi vardı; Yaacov Afik. Kıbrıs’ta cirit atan bu adamların sınırsız toprak alma hakkı ile masum bir inşaat şirketi kılıfıyla neredeyse Kıbrıs’ın %70’inin sahibi olması ne acı bir gerçek. Nasıl oluyor da böyle bağıra bağıra gelen bir işgale müsaade ediliyor ve neden biz şuan bu konuya başlık atarken sessiz işgal diyoruz, kanla alınan topraklar ne kadar para ediyormuş onu mu merak ettik acaba? Yazık… çok yazık…

İsrail işgali altındaki toprakların yanı sıra Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Yunanistan’da faaliyet gösteren uluslararası bir geliştirme ve inşaat şirketi olan Afik Group, 1995 yılında Simon Mistriel Aykut tarafından kuruldu. Hâlihazırda KKTC’de çok sayıda inşaat projesi gerçekleştiren Afik Group, KKTC topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi adına çalışmalarda bulunuyor. Afik Group’un KKTC’nin Gazimağusa, Dipkarpaz, Esentepe, Tatlısu ve Boğaz gibi bölgelerinde inşaat faaliyetlerinde bulunduğu biliniyor. Bir önemli hususa daha değinip nokta koymak istiyorum.

DSÖ pandemiyi resmen ilan ettikten sonra dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da iş yerleri kapatılmış, işverenler darlıktan işçilerini çıkarmış ve çoğu tüccar mallarını yok pahasına elden çıkarma gayreti içerisinde iken bu Yahudiler halkın malını ucuzdan toplayıp bu topraklardaki milleti yani toprağın asıl sahibini tabiri caizse satın almış oldular. Bu hamleler ışığında işveren de gayrimenkul satan da mal ve para sahibi de kendileri oldular. Kıbrıs halkı çoktan Yahudilerin esiri olmuş durumdalar. Onlar İsrail çaputunu sallayarak, tankla topla tüfekle gelmediler, gelmeyecekler. Biz ise iş işten geçtikten sonra uyanan olmamalıyız.

